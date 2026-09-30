Este miércoles termina la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, con dos partidos: los equipos ya clasificados, cuándo se sortea la siguiente fase y cómo sigue el torneo

Este miércoles finalizará la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, con dos partidos correspondientes al grupo 2 del torneo que terminarán de definir los últimos clasificados a la siguiente ronda.
Los dos encuentros se disputarán en simultáneo a las 16:00. Defensor Sporting se enfrentará a Plaza Colonia en el Estadio Franzini, y Cerro Largo recibirá a Rentistas en el Ubilla de Melo.
Rentistas lidera el grupo con 4 puntos, seguido por Plaza Colonia con 3 unidades, Defensor con 2 y Cerro Largo con 1. Todos corren con chances de clasificar, más aún considerando que los cuatro mejores terceros de los seis grupos pasan de fase y hoy los dos peores son Racing con 3 puntos y Fénix con 1, este último ya sin oportunidades.
Si Rentistas y Plaza ganan sus respectivos encuentros, pasarán en el mismo orden que se encuentran y dejarán afuera a sus rivales, dándole el pase a Racing. Si, por el contrario, Defensor y Cerro Largo ganan, el violeta pasará primero y el segundo y tercer lugar se definirá por diferencia de gol entre arachanes y bichos colorados, pero con ambos clasificados por encontrarse por encima de Racing y Fénix en la tabla de los terceros.
Un doble empate mete a los tres primeros del grupo entre los 16 mejores, ya que Defensor quedaría con 3 puntos pero una mejor diferencia de gol que el cervecero.
Los equipos ya clasificados a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay
Hay 13 equipos ya clasificados a la fase de eliminación de la Copa AUF Uruguay:
Grupo 1: 1) Peñarol, 2) Torque y 3) Danubio
Grupo 2 está abierto: pueden clasificar los cuatro, Rentistas 4 puntos, Plaza 3, Defensor Sporitng 2 y Cerro Largo 1
Grupo 3: 1) Deportivo Maldonado, 2) Cerrito
Grupo 4: 1) Central Español, 2) Juventud y 3) Racing
Grupo 5: 1) Nacional, 2) Albion, 3) River
Grupo 6: 1) Boston River, 2) Liverpool
Cuándo se realiza el sorteo de la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay
El sorteo para definir los cruces de la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay se realizará este mismo miércoles a las 18:15, a los pocos minutos de que finalicen los dos encuentros pendientes de la fase de grupos.
Nacional y Peñarol clasificaron como primeros en sus grupos y se enfrentarán a segundos o mejores terceros en la próxima instancia en la que la actividad continuará en la órbita del fútbol profesional.
Cómo sigue la Copa AUF Uruguay
Se sortearán ocho cruces entre los 16 clubes profesionales clasificados, de los que saldrán ocho clasificados que se enfrentarán en los octavos de final de la Copa a ocho clubes amateurs, salidos de enfrentamientos entre equipos de las divisionales C y D de la AUF, y de la Organización de Fútbol del Interior (OFI).
Ese será el comienzo de la tercera y última fase de la Copa AUF Uruguay, que con sus últimos 16 competidores pasará por los octavos y cuartos de final y las semifinales hasta llegar a su definición, todo con series a partido único.
Nacional de Florida se convirtió en el primer clasificado de la sección amateur, tras vencer 2-0 a Rincón el pasado sábado en el Estadio Campeones Olímpicos.
Con una serie ya disputada y un partido que se juega este miércoles, los cruces de la llave amateur son los siguientes:
- Nacional de Florida 2-0 Rincón.
- Lito vs DFC- 30/9, 15:30, Parque Ancap.
- Ferro Carril de Salto vs Real Montevideo- 4/10, 15:00, Estadio Dickinson.
- Gladiador de Salto vs Sportivo Barracas de Dolores- 4/10, 18:00, Estadio Dickinson.
- Río Negro de San José vs Wanderers de Durazno- 4/10, 15:30, Estadio Martínez Laguarda.
- Racing de Durazno vs Atlético San Carlos- 4/10, 16:15, Estadio Landoni.
- Libertad de San Carlos vs Bella Vista- 7:10, 20:00, Estadio Álvaro Pérez.
- Porongos de Trinidad vs Deportivo Italiano- fecha y hora a confirmar.