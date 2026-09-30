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Tras su portazo histórico a la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo prometió revelar su verdad con un picante mensaje

Luego del escándalo de este miércoles tras confirmarse que no jugará ante Dinamarca por la Liga de Naciones de la UEFA, el astro portugués se expresó

30 de septiembre de 2026 16:05 hs
Cristiano Ronaldo de Portugal reacciona en lo que fue su despedida de la selección ante la derrota ante España en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo de Portugal reacciona en lo que fue su despedida de la selección ante la derrota ante España en el Mundial 2026

FOTO: AFP

La selección de Portugal vive horas convulsionadas en medio de la Liga de Naciones de la UEFA. Cristiano Ronaldo abandonó sorpresivamente la concentración en Copenhague este miércoles tras confirmarse que no disputaría ningún minuto en el duelo de este jueves ante Dinamarca a la hora 15.45.

La tensión se venía acumulando desde el pasado domingo, cuando el astro lusitano permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes durante el triunfo 2-1 sobre Noruega, evidenciando un quiebre en la relación con el director técnico Jorge Jesus.

La explicación de Cristiano Ronaldo tras su adiós a Portugal

Tras reunirse con el entrenador Jorge Jesus y mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, Cristiano Ronaldo tomó la determinación de abandonar el campamento y abordar su jet privado.

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Minutos más tarde, CR7 irrumpió en las redes sociales con un contundente comunicado en Instagram: "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección".

El histórico capitán dejó en claro que este alejamiento traerá repercusiones al agregar: "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".

La declaración encendió la alarma en el país ibérico, dejando un clima de incertidumbre total sobre el futuro de su carrera internacional antes de medirse ante el conjunto danés.

Aquí se puede ver el posteo de Cristiano Ronaldo:

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