Marcelo Secco, CEO de MBRF, sobre Uruguay: "Un hub estratégico para el acceso a los mercados"

"Uruguay siempre fue , lo sigue siendo para el mundo, más para las empresas que buscan internacionalizarse, un hub estratégico desde el punto de vista del acceso a los mercados ”, destacó Marcelo Secco, CEO de MBRF Uruguay , durante su exposición en el evento Conexión Uruguay – Brasil , organizado por El Observador y Piso 22.

Con una población que apenas supera los tres millones de personas y un rodeo bovino próximo a las 12 millones de cabezas, “tenemos una exposición al mundo muy fuerte”, complementó, “por lo tanto, como lo decía el Secretario de Presidencia hace un rato (minutos antes, este evento, había emitido un mensaje Alejandro “Pacha” Sánchez ), nuestra agenda internacional es muy relevante, no tenemos obviamente el peso que tiene Itamaratí, pero sin duda tenemos la vocación y la necesidad”.

Marcelo Secco fue uno de los entrevistados en el segmento denominado “Economía Real & Motor Productivo”, que consideró casos de éxito y proyecciones de inversión en el ámbito inmobiliario de alta gama y el sector agroproductivo, en el que también participó Carolina Proto (Estudio Obra Prima).

Entre otras consideraciones, el CEO de MBRF Uruguay recordó inicialmente el contexto en el cual hace 20 años –con impactos aún vigentes por la crisis económica regional y la crisis local de la fiebre aftosa– la compañía igual decidió concretar en Uruguay su primera inversión externa: “Fue un proceso muy sinérgico, muy rápido, en dos años consolidamos una presencia regional muy relevante”, destacó, aludiendo al posicionamiento firme en Brasil y que se fue activando además no solo en Uruguay, también en Argentina y Chile.

Subrayó, en ese momento, que aquella dinámica “todavía sigue”.

En la actualidad, comentó, la reciente adquisición que hizo Marfrig de BRF permitió “consolidar una empresa multiproteína”, lo que “nos reposiciona a nivel mundial”, no obstante eso sucede “con mucha identidad diferente en cada una de las regiones”.

A propósito de inversiones, Secco se refirió a la recientemente inaugurada planta de elaboración de hamburguesas, en Tacuarembó.

El contexto

El 23 de abril, en un acto en el que participó el presidente de la República, Yamandú Orsi, MBRF inauguró en su unidad Tacuarembó una ampliación que motivó el crecimiento de su plantilla laboral, con varios cientos de nuevos empleos. La inversión permitió elevar la capacidad diaria de faena de 800 a 1.400 vacunos. La inversión permite procesar más de 500 toneladas diarias y el volumen de producción de hamburguesas aumentó de 200 a 900 toneladas para elaborar más de 500.000 unidades diarias.

Estreno de la última gran inversión de MBRF en su complejo industrial en Tacuarembó. Foto: Camilo Dos Santos - Presidencia de la República

“Somos la principal empresa productora y proveedora de hamburguesas del mundo, desde Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, China y Medio Oriente, ahí están nuestras bases de producción”, señaló Secco.

“Tenemos algunos clientes estratégicos, McDonald’s es uno de ellos, como sourcing global, y en Uruguay parte del desafío que teníamos es ser eficientes. Uruguay tiene un desafío de competitividad muy fuerte, me alegra mucho que el Secretario (Alejandro Sánchez) haya mencionado la ley (Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida en Uruguay), ojalá sea el primero de muchos pasos que el Uruguay tiene que seguir dando, pero el ejercicio nuestro fue básicamente de ser más competitivos y consolidar en una nueva planta, con tecnología que avanza mucho, una unidad de mayor escala, que obviamente provee todo lo que son las líneas de hamburguesas a nivel local, pero que exporta mucho”.

Somos un hub de exportación de hamburguesas a muchos food service que hay en el sudeste asiático, en Medio Oriente y en Europa Somos un hub de exportación de hamburguesas a muchos food service que hay en el sudeste asiático, en Medio Oriente y en Europa

En otro orden, consultado sobre la modernización de las relaciones laborales, el empresario reflexionó que “la agenda laboral es parte de la competitividad, a nivel del Uruguay entero, somos un sector manufacturero, empleamos en Uruguay más de 4.500 personas en forma directa, debemos de ser uno de los dos o tres principales empleadores, por lo tanto ese desafío lo vivimos diariamente”.

“Creo que falta una mejor cohesión entre los intereses y la agenda pública privada (…), no tengo duda que Uruguay va a poder encontrar una agenda de entendimiento (…), la agenda de competitividad no pasa solo por tipo de cambio, por acceso a mercados, es un todo, en la medida que la cohesión público privada vaya entendiendo eso y se genere una agenda genuina de trabajo, como de ha poquito se va generando, para mí es parte del desafío que tenemos para seguir siendo un país muy atractivo para invertir”.

Finalmente, también destacó que “Uruguay tiene una promoción de inversiones muy interesante, muy atractiva, un potencial de crecimiento, un conocimiento de su gente… la agenda educación, la agenda competitividad, la agenda laboral, la agenda acceso a mercados es parte de esa agenda que nos desafía al público y al privado todos los días”.

“La carne tiene, por suerte, es el principal rubro de exportación, una institucionalidad muy fuerte, de muchos años, pero no quiero ser egoísta, es para todos que esa agenda tiene que funcionar”, expresó.

Reflexionó, al final, que “en materia de políticas lo que hay que tener claro es de qué forma las políticas trascienden los períodos de administración y no los cambios de administración nos enlentecen algunos cambios”.

Alejandro Sánchez, Secretario de Presidencia de la República, una de las autoridades que participó en "Conexión Uruguay - Brasil", evento organizado por El Observador y Piso 22. Foto: Faustina Cingolani

MBRF: más de 20 años en Uruguay

Con más de 20 años de historia en el país, MBRF se consolidó como el mayor exportador de carne de Uruguay, siendo una de las compañías más relevantes de la cadena agroindustrial nacional.

Es también uno de los mayores empleadores privados del país, con un fuerte impacto en el desarrollo económico y social de las comunidades donde opera.

La compañía se distingue por su apuesta a la innovación y el agregado de valor, desarrollando productos diferenciados dentro de un porfolio multiproteína que responde a las demandas de los mercados más exigentes del mundo.

En esa línea, impulsa programas de sostenibilidad como su línea de carne orgánica y el programa de Ganadería Regenerativa –desarrollado junto al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y con cofinanciamiento de Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)–, que posicionan a MBRF a la vanguardia de la producción cárnica responsable y sustentable.

Conexión Uruguay - Brasil

La participación de Marcelo Secco se puede observar desde los 03:06:00 del siguiente audiovisual.