El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, consideró que la ubicación del futuro aeropuerto "es buena"

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez , consideró que la ubicación para construir un nuevo aeropuerto en el departamento es "buena " porque está " fuera de áreas protegidas" y en una zona donde se "realizan centenares de vuelos privados y particulares ".

Umpiérrez, integrante del Partido Nacional, reconoció que quizás la ubicación no sea "ideal", pero que, de todas formas es "buena" y que, a veces, "lo perfecto es enemigo de lo bueno".

El nuevo aeropuerto que prevé instalar Corporación América —empresa que gestiona la red aeroportuaria en Uruguay— demandará una inversión de US$ 40 millones en un terreno que está entre la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha , dos áreas protegidas ambientalmente.

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El intendente de Rocha dijo en rueda de prensa —luego de participar de una nueva sesión del Congreso de Intendentes— que con este proyecto el departamento "va a pegar un estirón".

"En el corredor de la Laguna de Garzón y la Laguna de Rocha están asentados un conjunto muy importante de empresarios y hay personas que obviamente tiene sus aeronaves particulares y hasta el día de hoy lo han hecho (por los vuelos) de forma particular", sostuvo.

Si bien consideró "legítimo" que se defiendan los intereses ambientales, señaló que la Intendencia de Rocha debe "mirar por el interés colectivo" y el "desarrollo del departamento".

"Hay tres aeropuertos en las Islas Galápagos, hay un aeropuerto en Fernando de Noronha. Y vaya que hay aves y animales, especies y áreas protegidas y el debido cuidado. No es una cosa excluyente de la otra, lo que pasa es que tenemos que lograr un desarrollo sostenible, pero no en el marco de los prohibicionismos que, en definitiva, terminan perjudicando a los habitantes de un departamento", agregó el gobernante.