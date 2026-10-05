Préstamos BPS: cómo renovar el crédito de forma anticipada en octubre

El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó un período especial durante todo el mes de octubre para que los jubilados y pensionistas puedan solicitar la renovación anticipada de sus préstamos vigentes de forma 100% digital.

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Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos Para postularse a este beneficio financiero, el organismo previsional estableció una serie de condiciones obligatorias que deben cumplir los beneficiarios:

Población objetivo: Jubilados y pensionistas que ya cuenten con un préstamo vigente con el BPS.

Jubilados y pensionistas que ya cuenten con un préstamo vigente con el BPS. Cuotas pagas: Es obligatorio haber abonado, como mínimo, la primera cuota del crédito actual.

Es obligatorio haber abonado, como mínimo, la primera cuota del crédito actual. Frecuencia: Esta renovación anticipada se puede realizar únicamente una vez al año.

Esta renovación anticipada se puede realizar únicamente una vez al año. Usuario digital: Contar con un Usuario personal BPS activo. Si se creó o se restableció la contraseña recientemente, deben haber transcurrido al menos 7 días para poder operar. Cómo funciona el trámite y los plazos para completarlo El proceso se realiza bajo la modalidad de cancelación y refinanciación. Esto significa que el saldo pendiente del préstamo inicial se integra al nuevo crédito bajo las nuevas condiciones acordadas entre el beneficiario y la institución.

Las fechas y canales habilitados para realizar la gestión son los siguientes: