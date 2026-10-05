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Préstamos BPS: cómo renovar el crédito de forma anticipada en octubre

La vía de tramitación es a través de internet, utilizando el servicio en línea de la web oficial del BPS

5 de octubre de 2026 8:06 hs
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El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó un período especial durante todo el mes de octubre para que los jubilados y pensionistas puedan solicitar la renovación anticipada de sus préstamos vigentes de forma 100% digital.

Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Para postularse a este beneficio financiero, el organismo previsional estableció una serie de condiciones obligatorias que deben cumplir los beneficiarios:

  • Población objetivo: Jubilados y pensionistas que ya cuenten con un préstamo vigente con el BPS.
  • Cuotas pagas: Es obligatorio haber abonado, como mínimo, la primera cuota del crédito actual.
  • Frecuencia: Esta renovación anticipada se puede realizar únicamente una vez al año.
  • Usuario digital: Contar con un Usuario personal BPS activo. Si se creó o se restableció la contraseña recientemente, deben haber transcurrido al menos 7 días para poder operar.

Cómo funciona el trámite y los plazos para completarlo

El proceso se realiza bajo la modalidad de cancelación y refinanciación. Esto significa que el saldo pendiente del préstamo inicial se integra al nuevo crédito bajo las nuevas condiciones acordadas entre el beneficiario y la institución.

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Las fechas y canales habilitados para realizar la gestión son los siguientes:

  • Plazo de solicitud: Desde el 1° hasta el 31 de octubre de 2026.
  • Vía de tramitación: Exclusivamente a través de internet, utilizando el servicio en línea de la web oficial del BPS. No se realizan gestiones presenciales para esta modalidad anticipada.

El paso a paso para hacer la renovación en línea

Para completar la solicitud desde una computadora o celular, se deben seguir estas indicaciones:

  • Ingresá al sitio web oficial del Banco de Previsión Social (BPS).
  • Iniciá sesión con tu Usuario personal BPS y contraseña.
  • Buscá el servicio en línea denominado Gestionar mis préstamos.
  • Seleccioná la opción de renovación, verificá el saldo pendiente y confirmá las nuevas condiciones del crédito.

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