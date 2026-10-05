Préstamos BPS: cómo renovar el crédito de forma anticipada en octubre

El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó un período especial durante todo el mes de octubre para que los jubilados y pensionistas puedan solicitar la renovación anticipada de sus préstamos vigentes de forma 100% digital.
Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos
Para postularse a este beneficio financiero, el organismo previsional estableció una serie de condiciones obligatorias que deben cumplir los beneficiarios:
- Población objetivo: Jubilados y pensionistas que ya cuenten con un préstamo vigente con el BPS.
- Cuotas pagas: Es obligatorio haber abonado, como mínimo, la primera cuota del crédito actual.
- Frecuencia: Esta renovación anticipada se puede realizar únicamente una vez al año.
- Usuario digital: Contar con un Usuario personal BPS activo. Si se creó o se restableció la contraseña recientemente, deben haber transcurrido al menos 7 días para poder operar.
Cómo funciona el trámite y los plazos para completarlo
El proceso se realiza bajo la modalidad de cancelación y refinanciación. Esto significa que el saldo pendiente del préstamo inicial se integra al nuevo crédito bajo las nuevas condiciones acordadas entre el beneficiario y la institución.
Las fechas y canales habilitados para realizar la gestión son los siguientes:
- Plazo de solicitud: Desde el 1° hasta el 31 de octubre de 2026.
- Vía de tramitación: Exclusivamente a través de internet, utilizando el servicio en línea de la web oficial del BPS. No se realizan gestiones presenciales para esta modalidad anticipada.
El paso a paso para hacer la renovación en línea
Para completar la solicitud desde una computadora o celular, se deben seguir estas indicaciones:
- Ingresá al sitio web oficial del Banco de Previsión Social (BPS).
- Iniciá sesión con tu Usuario personal BPS y contraseña.
- Buscá el servicio en línea denominado Gestionar mis préstamos.
- Seleccioná la opción de renovación, verificá el saldo pendiente y confirmá las nuevas condiciones del crédito.