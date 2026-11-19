El centenario del natalicio de Fidel Castro, el líder revolucionario que derrotó a la dictadura de Fulgencio Batista y que una vez que llegó al poder instaló un sistema de gobierno que lleva más de 60 años sin elecciones libres, con régimen de partido único, persecución de opositores y denuncias de violaciones de derechos humanos, provocó un nuevo debate sobre Cuba en la política uruguaya.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, blancos y colorados objetan el castrismo -que luego de Castro continuó con su hermano Raúl y ahora con Miguel Díaz Canel- mientras que en filas frenteamplistas es difícil encontrar condenas explícitas. Uno de los pocos que se pronunció en ese sentido fue el exvicepresidente Danilo Astori , que definió a Cuba -al igual que a Venezuela y a Nicaragua- como “regímenes autoritarios” donde no existe “un sistema político democrático en el sentido estricto de la palabra” . Otros, aferrados a lo que significó en su momento la revolución cubana, defienden y justifican esa forma de gobierno como una repuesta al bloqueo de Estados Unidos. También están los que sostienen que, en realidad, es una forma distinta de democracia, o que no puede medirse con los mismos parámetros que se aplican en Uruguay.

La forma de posicionarse frente a la dictadura cubana ha colocado en muchas ocasiones a la izquierda uruguaya en posiciones incómodas. Sin embargo, un homenaje impulsado por los cien años del nacimiento de Fidel Castro, ahora pone a blancos y colorados en una situación impensada: cuestionan que se realice un homenaje en el Parlamento a quien definen como un dictador, pero en 1995, durante un gobierno colorado y con un canciller del Partido Nacional, Castro fue recibido en el Poder Legislativo por las máximas autoridades, donde pronunció un extenso discurso, en el marco de una invitación que le cursó el presidente Julio Sanguinetti, que terminó con aplausos de los presentes .

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A partir de las 18.30 horas de este jueves, en el anexo del Palacio Legislativo, está previsto el homenaje "100 años de Fidel en Solidaridad con Cuba" en la Sala Francisco Acuña de Figueroa del Edificio José Artigas . Están previsto discursos de autoridades y legisladores, como la embajadora Lissett Pérez y los diputados Magela Rinaldi (Espacio 1001), Carlos Reutor (MPP) y Cecilia Badín (MPP). El encuentro será moderado por el diputado Víctor Aldaya (MPP) y contará con la proyección del documental El sueño de Fidel, del diputado Agustín Mazzini (MPP). Al finalizar, se hará un cierre artístico a cargo de Héctor Numa Moraes.

El gobierno blanco, los inundados y Seregni

Fidel Castro visitó Uruguay en dos oportunidades. La primera fue en mayo de 1959, poco después de la caída la dictadura de Batista, Castro llegó al país donde fue recibido por las máximas autoridades del gobierno encabezado por el Partido Nacional, representantes sindicales y la opinión pública en general.

Encabezó un acto multitudinario, recorrió el país que atravesaba las peores inundaciones de la historia e incluso hizo una donación económica en nombre de la revolución cubana para los damnificados por la catástrofe hídrica. Su visita al interior del país la hizo en avión, acompañado de un general del Ejército que estaba al frente de la situación: Líber Seregni.

Aquel Fidel que llegó en 1959 despertaba esperanzas en la región, porque parecía que Cuba lograba poner fin a un régimen de opresión de años. Sin embargo, con el correr de los meses y de años su postura fue variando: suspendió las elecciones, se declaró marxista leninista y se estableció el partido único.

Todo lo que vino después es historia conocida: presos políticos, persecución de opositores, falta de libertad de expresión, limitación de las protestas y un gobierno que se perpetuó en el poder. En 2008, Fidel Castro dejó el gobierno y fue sustituido por su hermano Raúl, a quien después relevó Díaz Canel. Los cambios fueron avalados por una Asamblea equivalente al Parlamento de un país que solo tiene un partido reconocido.

Sanguinetti, el bloqueo y Benedetti

La segunda visita de Castro a Uruguay se concretó en octubre de 1995, a partir de una propuesta que le realizó el presidente Julio Sanguinetti, que iniciaba su segundo período de gobierno.

A esa altura la situación dictatorial denunciada en Cuba por disidentes y organizaciones defensoras de derechos humanos era reconocida en todo el mundo, si bien en todos los países había grupos que defendían a ultranza lo que había generado en su momento la revolución e insistían -e insisten- en los perjuicios que causa al pueblo cubano el bloqueo de Estados Unidos.

La invitación de Sanguinetti a Castro, que tenía previsto realizar una gira regional, no estuvo exenta de polémica. La izquierda celebró la medida, hubo reparos en algunos colorados y críticas de sectores blancos. En aquellos años, el Partido Nacional tenía integrantes en el gobierno de Sanguinetti, entre ellos a su canciller, Álvaro Ramos, que estuvo acompañando a Castro durante la visita. Años después, Ramos dejó las filas nacionalistas y se sumó al Partido Independiente.

De acuerdo a lo que declaró el presidente Sanguinetti en esa oportunidad en una entrevista publicada por el semanario Búsqueda, la llegada de Fidel Castro a Uruguay le había generado “un gran respeto” al país, porque se lo veía como “un Estado que es democrático, liberal, que con independencia de criterio trata de desarrollar su propia política de forma coherente con su pasado".

En la nota, que fue citada por el diario oficialista cubano Granma, Sanguinetti dijo que, aunque Uruguay no fuese una potencia militar o económica, "no tiene que renunciar a incidir en los asuntos internacionales", ya que siempre lo ha hecho de un modo u otro en el área cultural, comercial, bancaria o de derecho.

“Sanguinetti se refirió más adelante al bloqueo económico y financiero que desde hace más de tres décadas mantiene Estados Unidos contra la Isla caribeña, el cual calificó de ‘totalmente negativo’”, indicó Granma. “El mandatario uruguayo indicó que ‘la visita de Fidel Castro sin duda fue un hecho importante en la política exterior uruguaya y latinoamericana’”, añadió el periódico.

Hubo distintas personalidades del ámbito sindical y de la cultura que elogiaron la llegada de Castro, entre ellos el escritor Mario Benedetti, si bien aprovechó la ocasión para cuestionar al mandatario colorado.

"Es posible que la invitación cursada por el presidente Sanguinetti incluya ingredientes de autopromoción y aspiraciones de liderazgo regional", dijo Beneditti en un artículo publicado en el semanario Brecha, que replicó la agencia International Press Service.

"Sin embargo, y aun en el caso de que ese propósito haya verdaderamente existido, de ningún modo rebaja un gesto loable, que incluye una buena dosis de independencia", añadió.

Cuba sí, yankis no

La llegada de Fidel Castro a Uruguay en 1995 se concretó entre el 13 y el 15 de octubre e incluyó distintas actividades oficiales, como la entrega de las llaves de la ciudad de parte del intendente de Montevideo, el frenteamplista Mariano Arana.

Mientras transcurría la ceremonia, desde en el salón de la Intendencia se escuchaban desde afuera los gritos de “Fidel, amigo, el pueblo está contigo”, de una multitud que con banderas frenteamplistas había asistido hasta el lugar. Luego de la actividad oficial, Castro encabezó un acto de masas frente a la Intendencia, donde la gente coreaba “Cuba sí, yankis no”.

En octubre de 1995, el intendente Mariano Arana le entregó a Fidel Castro la llave de Montevideo.

El intendente Arana comenzó el acto en una sala colmada con autoridades, diplomáticos y escolares, destacando que se trataba de “un día altamente significativo para el pueblo de Montevideo”.

“Esta ciudad tiene el honor, una vez más, de recibir como visitante a una de las personas que contribuyó a marcar de modo nítido y rotundo la historia de nuestra América en el presente siglo”, agregó Arana que le entregó la llave de la ciudad a Castro en medio de prolongados aplausos.

El intendente sostuvo que los uruguayos “nos revelamos frente a la realidad del bloqueo como nos revelamos siempre frente a toda injusticia, discriminación o signo de intolerancia”.

La transcripción íntegra el discurso de Castro forma parte de un sitio web con documentos del Consejo de Estado cubano. Dijo que consideraba que la llave, “más que de la ciudad” era del “corazón de los uruguayos”.

“Realmente me he emocionado mucho en este acto”, dijo Castro, que destacó las palabras del intendente Arana y del edil Carlos Varela, que en ese momento presidía la Junta Departamental. “Hablaron de varios temas, pero hablaron de un tema que para nosotros es muy sensible, que es el tema del bloqueo; los dos se refirieron a ello. El bloqueo es realmente un acto cruel. No quiero decir palabras que lastimen a nadie, aquí está el cuerpo diplomático, aquí están todos y no es mi misión hurgar en cuestiones que nos duelen o puedan ser motivo para que alguien se lastime; pero voy a definir el concepto del bloqueo, simplemente, en breves palabras: es algo realmente muy cruel, porque va contra hombres y mujeres, contra niños y contra ancianos”, dijo Castro.

Insistió en que desde hacía 36 años “la potencia más poderosa del mundo y de la historia” estaba “contra un país pequeño del Caribe” que trataba de “preservar su independencia” desde hacía años.

En otro tramo de su discurso, dijo que en Cuba “vota más del 90% de la población”, lo que provocó “aplausos” de la sala colmada, mientras que en Estados Unidos “vota el 50%”.

“En nuestro país todo el mundo se interesa por la política, tiene una elevada conciencia política, se interesa por los problemas. Las medidas que estamos haciendo para salir del período especial las tomamos discutiendo con cada ciudadano (…). Nosotros la discutimos con el pueblo, después la discutimos con el Parlamento, después la volvemos a discutir con el pueblo y buscamos el consenso de la población; creo que eso explica el milagro de que después de cinco años del derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, Cuba exista y Cuba siga existiendo”, añadió Castro, a lo que la transcripción oficial agregó el comentario “APLAUSOS PROLONGADOS”.

Antes de terminar esa defensa sobre el sistema cubano en comparación con Estados Unidos, Castro aseguró la amistad de su país con Uruguay se mantenía desde hacía 36 años “aun después de tanto tiempo de mentiras y de campañas fraudulentas”.

Luego de su discurso en la Intendencia, Fidel Castro fue recibido por una multitud al grito de "Cuba sí, yankis no".

Los bellos mármoles del Palacio

La agenda de Castro en Uruguay también incluyó reuniones con Sanguinetti, con integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y una visita al Palacio Legislativo, donde se entrevistó primero por con vicepresidente Hugo Batalla y luego con el presidente de la Cámara de Diputados, el colorado Guillermo Stirling.

En el sitio web fidelcastro.cu, está disponible el largo discurso completo de Castro en el Salón de los Eventos Especiales (o Salón de Fiestas) del Palacio Legislativo, donde estuvo acompañado de figuras del gobierno y representantes de distintos partidos.

En el Parlamento, de acuerdo a la transcripción, también hubo “aplausos” y “aplausos prolongados” a los dichos de Castro, por parte de un auditorio multipartidario.

“Este lugar impresiona, este edificio es precioso, esos mármoles son increíbles. Yo creía que teníamos mármoles bellos, pero hay que pasar por esa colección de mármoles uruguayos; esa colección de mármoles uruguayos me asombró, realmente, causa un gran impacto a la llegada a este lugar”, dijo Castro en referencia al Palacio Legislativo.

Consideró “un gesto valiente” y “de independencia” la invitación que se le realizó a Uruguay, “porque a nosotros en realidad se nos expulsó políticamente del hemisferio”, en clara alusión a lo ocurrido años atrás.

En 1962, Cuba había sido expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA), una asamblea que se realizó en Punta del Este. El gobierno blanco, que en ese momento presidía Eduardo Víctor Haedo, votó a favor de dicha expulsión. En la moción promovida por Estados Unidos, se hacía referencia a que "la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano".

En su discurso en el Parlamento, Castro agregó: “si un país podía ser expulsado políticamente, y si físicamente hubiese sido posible eso, nos habría gustado que nos mudaran, que nos hubieran puesto, por ejemplo, por aquí cerca de Uruguay, o de Argentina, o de Brasil”.

Realizó un extenso repaso de historia de Cuba, de su vínculo con “otros países del Tercer Mundo” y aseguró que “en ningún momento” su país dejó “de luchar en ningún momento por los intereses de la América Latina. “

En otro tramo de su intervención, luego de insistir con el bloqueo de Estados Unidos, destacó las “importantes reformas” llevadas adelante en Uruguay. Según dijo Castro, dichas reformas permitieron que Uruguay lograse indicadores sociales que permitieron “levantar los niveles de vida”, algo que, a su modo de ver, no ocurría en el resto de América Latina. En ese momento, luego de 13 años de dictadura militar, Uruguay llevaba cinco años de un gobierno colorado y otros cinco de uno blanco.

“Perdónenme si me he extendido un poquito, pero quería darles un poco la idea de nuestros antecedentes, de nuestra historia, de nuestra vida, aparte de que hay un sentimiento especialmente histórico entre Uruguay y Cuba: primero, porque a Uruguay lo admiramos mucho en nuestro país como un paradigma; después, porque en Uruguay se admiraba mucho a nuestra patria como un ejemplo de valentía, de tenacidad y de firmeza frente a ese poder”, dijo Castro.

El líder cubano cerró su extenso discurso reclamando respeto al derecho a la independencia. “Respetemos al pluralismo y creo que esto de hoy es una prueba del pluralismo, porque el mundo tiene que ser plural. Está la civilización occidental, la oriental, la cristiana, la budista, la mahometana, y siempre habrá esa gran diversidad de pensamiento en todo. Muchas gracias una vez más, mil gracias, infinitas gracias. No olvidaré nunca el honor de haber podido reunirme con ustedes en este día de hoy”, concluyó Castro. La transcripción de su sitio web agrega que hubo “APLAUSOS PROLONGADOS”.

Trasnochado y abyecto Judas

Siete años después, aquella sintonía entre Castro y Uruguay quedó por el camino. En 2002, mientras la dictadura cubana enfrentaba distintos tipos de denuncias de opositores y de organismos defensores de los derechos humanos, el entonces presidente colorado Jorge Batlle dispuso la ruptura de relaciones diplomáticas con La Habana.

Batlle tenía en sus filas a varios dirigentes que había sido cercanos a Sanguinetti. Por ejemplo, su ministro de Interior, Guillermo Stirling, había recibido a Castro en el Parlamento como presidente de la Cámara de Diputados.

El gobierno de Batlle había cuestionado la falta de libertades y de los derechos humanos de Cuba ante Naciones Unidas, a través de su canciller Didier Opertti. La relación entre los dos gobiernos comenzó a erosionarse. Cuando se produjo el quiebre definitivo, hubo quienes señalaron que el mandatario había adoptado esa decisión para obtener ventajas comerciales ante el gobierno de George W. Bush de Estados Unidos.

El propio Batlle, recordó el historiador Lincoln Maiztegui Casas en su libro Orientales. Una historia política del Uruguay, se refirió al tema en una entrevista con el fallecido comunicador Omar Gutiérrez: “¿A usted le parecería bien que yo estuviera 45 años en el gobierno? No, le pregunto porque tengo mucha agalla, ¿vio? No creo que me dé 45 años en el gobierno, pero me da la impresión de que 45 años en el gobierno es un poco de más, ¿no?”.

El presidente colorado, que atravesaba uno de los momentos más complicados de su gobierno, añadió: “Quizás sería bueno 37 o 24, o 19, por lo menos. Acá son cinco nada más, por suerte, ¿vio? Por suerte, porque aguantarme a mí más de cinco años sería espantoso”.

Desde Cuba se acusó a Batlle de ejercer un “servilismo brutal” en favor de Estados Unidos, Raúl Castro dijo el presidente tenía el rol de “lamer las botas al imperialismo y Fidel lo calificó de “trasnochado y abyecto Judas”.

La decisión de romper relaciones fue cuestionada por la central sindical y por el Frente Amplio. El líder opositor, Tabaré Vázquez, dijo que fue una acción “premeditada” adoptada en “la mayoría más absoluta”.

El líder histórico del Frente Amplio, Líber Seregni, el mismo que había viajado con Fidel en las inundaciones de 1995, dio la nota discordante, recordó Maiztegui: “es el presidente de la República Oriental del Uruguay, elegido en el ejercicio libre de la democracia. Por lo tanto, desde este punto de vista, los ataques se hacen también a su investidura y su investidura es la del presidente de la República”.

El 1° de marzo de 2005, apenas asumió el gobierno, una de las primeras acciones que adoptó el flamante presidente Vázquez fue reestablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Durante los gobiernos frenteamplistas, presidentes y jerarcas han tenido un vínculo cercano, con acciones de cooperación y planes específicos como por ejemplo el impulsado durante el primer gobierno de Vázquez en el Hospital de ojos, donde operaban médicos cubanos.