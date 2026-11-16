Este domingo 22 de noviembre se celebran en todo Uruguay las elecciones para elegir a los representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) y, a diferencia de lo ocurrido hace cinco años, habrá veda alcohólica .

De acuerdo con el documento de garantías electorales difundido por la Corte Electoral , la restricción responde al cumplimiento estricto del artículo 177 de la Ley N° 7812 , conocida como la Ley de Elecciones y vigente desde 1925. Dicha disposición establece que el expendio de bebidas alcohólicas queda prohibido desde 24 horas antes de la clausura de la votación hasta el cierre definitivo de las mesas.

En términos prácticos, comercios, bares, supermercados y restaurantes deberán suspender la comercialización de alcohol a partir de las 19:30 horas del sábado 21 de noviembre . La medida se mantendrá vigente hasta las 19:30 horas del domingo 22 , momento en que finalizará la jornada de sufragio iniciada a las 8:00 de la mañana.

En paralelo, el organismo electoral recordó que la veda propagandística comenzará a la hora 0:00 del viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta las 20:30 del domingo. No obstante, a diferencia de lo que sucede en las elecciones nacionales o departamentales, en esta instancia del BPS no rige la prohibición de realizar espectáculos públicos durante el fin de semana.

El antecedente de 2021 y la excepción en el Senado

La aplicación de la ley seca marca un contraste con los anteriores comicios del organismo previsional, realizados el 28 de noviembre de 2021. En aquella oportunidad, pocos días antes de la votación, el Parlamento impulsó y aprobó por unanimidad en el Senado un proyecto de ley para levantar la restricción de forma excepcional.

Esa suspensión se votó por única vez debido al intenso movimiento gastronómico y turístico que atravesaba Montevideo por la disputa de la final de la Copa Libertadores ese mismo fin de semana, con la llegada de miles de brasileños. Al tratarse de una norma transitoria exclusiva para 2021 y sin una iniciativa similar en 2026, el régimen general vuelve a operar sin modificaciones.

Un fin de semana sin fútbol por el operativo policial

Además de la restricción en la venta de alcohol, el acto eleccionario alterará la agenda deportiva del fin de semana, ya que no habrá partidos del fútbol profesional uruguayo ni el sábado ni el domingo. Según comunicó el Ministerio del Interior, los efectivos policiales estarán abocados a las tareas de custodia y seguridad en los distintos circuitos de votación del país.

Ante la falta de disponibilidad policial para cubrir los estadios, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) resolvió adelantar los encuentros decisivos de la última fecha del Torneo Clausura. Los duelos que definen la Tabla Anual se jugarán este jueves 19 de noviembre a las 16:30 y los que resuelven el descenso se disputarán el viernes 20 en el mismo horario, mientras que la etapa se completará el lunes 23.