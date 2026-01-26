MGAP activó una veda inmediata de consumo para dos productos por marea roja en Rocha

MGAP dispuso que dos productos tradicionales en la actividad pesquera no pueden consumirse si proceden de Rocha, hasta nuevo aviso.

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) prohibió la extracción, transporte y comercialización de moluscos bivalvos -mejillones y berberechos- procedentes de Rocha , a excepción de las almejas extraídas en la Barra del Chuy, hasta nueva disposición .

Esa dirección del MGAP informó que, a partir de los resultados de los análisis realizados en moluscos bivalvos extraídos en el departamento de Rocha, se detectó la presencia de toxinas lipofílicas.

Estas toxinas, se explicó, pueden representar un riesgo para la salud humana en caso de consumo, por lo cual, y en cumplimiento del artículo 121 del Decreto Nº 115/018, se decidió la prohibición mencionada.

Las biotoxinas marinas son compuestos tóxicos sintetizados por microalgas que pueden acumularse en tejidos de organismos marinos como moluscos bivalvos, gasterópodos, crustáceos y peces. Estas toxinas representan una amenaza para la salud pública debido a los efectos adversos que pueden generar en los seres humanos. El consumo de productos contaminados puede desencadenar intoxicaciones alimentarias graves caracterizadas por cuadros clínicos diversos, que incluyen alteraciones digestivas, neurológicas e incluso cardiovasculares / fuente: Universidad Politécnica de Valencia

Medida del MGAP no alcanza a pescados, calamares y camarones

Se aclaró, desde el MGAP, que esta medida no comprende el consumo de pescados, calamares y camarones.

La resolución adoptada tiene carácter preventivo y se enmarca en las competencias de la Dinara para salvaguardar la salud pública, conforme a lo establecido en la Ley Nº 19.175 y la normativa vigente.

La infracción a la presente resolución, se remarcó desde el ministerio, será sancionada según lo previsto en el Capítulo X de la Ley Nº 19.175.

Finalmente, la Dinara informó que continuará realizando el monitoreo permanente de las zonas costeras y comunicará oportunamente cualquier cambio en la situación.

Marea roja

La marea roja, también conocida como “Floraciones de Algas Nocivas (FAN)”, es la proliferación de microalgas capaces de producir toxinas. No se trata de una marea ni tiene necesariamente que estar asociada con un cambio de color del agua. De hecho, la mayoría de las veces estas proliferaciones o “blooms” de microorganismos no provocan cambios en la coloración del agua, por lo cual pasan inadvertidas para el ojo humano. Es necesario realizar un estudio microscópico del agua para detectar la presencia de estas microalgas tóxicas, así como de los moluscos para determinar si son tóxicos.

Se producen en zonas donde existen condiciones ambientales como luz, temperatura, salinidad y nutrientes que resulten adecuadas para el crecimiento de estas especies tóxicas. En general ocurren en zonas costeras con buen aporte de nutrientes y a resguardo de fuertes vientos como es el caso de bahías, estuarios o mares interiores.

El más destacable es el de la intoxicación humana debida al consumo de moluscos bivalvos (mejillones, almejas y berberechos), que dependiendo de la especie de microalga involucrada, podrá dar sintomatología nerviosa o gastrointestinal. También puede haber efectos sobre la fauna acuática, llegando a provocar mortandad de peces, aves y mamíferos acuáticos.

Fuente: gub.uy