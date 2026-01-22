La industria frigorífica en el último año completo: más faena vacuna, menos de ovinos y más para carne aviar

En 2025 la faena vacuna en Uruguay se incrementó, la de ovinos cayó y la aviar creció , comparando con los registros del año anterior –del 1º de enero al 31 de diciembre en cada ejercicio–, con base en datos actualizados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

En el caso de la faena de bovinos se llegó a 2.400.268 cabezas, con un crecimiento de 6,4% tras el procesamiento de 27.888 vacunos en la última semana medida.

La categoría con mayor incidencia es novillos con el 49% del total, seguida por vacas con el 35% y vaquillonas con el 15%, considerando las principales.

Hubo un crecimiento en la faena de novillos (+ 2,1%), una suba en vacas (+ 8,9%) y un incremento en vaquillonas (+ 17,3%), siempre comparando 2025 con 2024.

Considerando la participación en la actividad de faena vacuna, en todo 2025, en un total de 31 complejos industriales, los siguientes fueron los 10 más activos:

Frigorífico Tacuarembó SA 12,5% del total

Frigorífico Las Piedras SA 10%

Ontilcor SA 8,2%

Frigorífico San Jacinto Nirea SA 8,1%

PUL SA 7,3%

Frigorífico Canelones SA 5,8%

Cledinor SA 5,7%

Establecimientos Colonia SA 5,3%

Inaler SA 5,2%

Frigorífico Carrasco SA 5,1%

Con un récord establecido en el año 2021, con más de 2,6 millones de vacunos faenados, el siguiente es el registro del acumulado anual en las últimas 10 campañas:

2025 con 2.400.268 cabezas

2024 con 2.255.495

2023 con 2.305.757

2022 con 2.410.555

2021 con 2.638.301

2020 con 2.006.547

2019 con 2.231.997

2018 con 2.343.925

2017 con 2.339.985

2016 con 2.266.764

¿Qué pasó con los ovinos?

En el caso de la faena de ovinos se alcanzaron en el último año concluido las 846.571 cabezas, con una baja de 12,4% con relación a 2024 luego del registro de 12.661 cabezas en la semana que cerró sobre fin de año.

Considerando las categorías principales, lidera corderos con el 56%, seguido por ovejas con el 27% y luego borregos con el 9% y capones con el 8%, citando también solo categorías principales.

Hubo bajas de 5,8% en corderos, de 26,8% en ovejas, de 18,7% en capones y de 37,8% en carneros, con un ascenso de 17,8% en borregos.

470.319 corderos

231.358 ovejas

75.732 borregos

64.996 capones

4.166 carneros

Considerando la participación en la actividad de faena ovina, en lo que va del año, de un total de 14 complejos industriales, los siguientes fueron los cinco más activos:

Frigorífico San Jacinto Nirea SA 34,9%

Frigorífico Las Piedras SA 28,4% del total

Frigocerro SA 14,5%

Oferan SA 7,5%

Bamidal SA 5,7%

Los últimos 10 ejercicios en la faena anual

2025 con 846.571 cabezas

2024 con 960.105

2023 con 1.405.901

2022 con 1.338.604

2021 con 1.370.300

2020 con 1.007.716

2019 con 857.117

2018 con 970.273

2017 con 827.908

2016 con 832.898

El récord se produjo en 2009 con 2.132.767 cabezas

El antecedente

En 2024 la faena vacuna cayó 2,2% con relación a la del año anterior y la faena ovina descendió 31,3% comparada también con la del año 2023.

¿Qué pasó con las aves?

La faena de aves en 2025 alcanzó a 35.545.496 ejemplares, con un crecimiento de 2,6% con relación a 2024.

Se desarrolló en ocho complejos industriales.

En la última semana se faenaron 563.920 ejemplares.

La categoría pollo parrillero explica el 95% de la faena.

Las cinco industrias más activas:

Avícola Frontini SA 25,7%

Tileo SA con el 24,8% del total

Granja Tres Arroyos Uruguay SA 23,9%

Gornet SA 9%

Frinavur SA 9%

Los últimos tres ejercicios en la faena anual