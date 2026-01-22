Dólar
/ Agro / DELITOS

Camión con pollo volcó en Durazno, sus ocupantes se fugaron y la Policía investiga un posible contrabando

La Policía de Durazno investiga el vuelco de un camión cargado con pollo, un accidente que ocurrió en la zona de Cuchilla de Ramírez, sobre la ruta 6

22 de enero 2026 - 13:51hs
Pollo de contrabando: suponen que el accidente tiene relación con ese delito.

Foto: redes sociales

Foto: redes sociales

La Policía de Durazno investiga el vuelco de un camión cargado con pollo, accidente que ocurrió en las últimas horas en la zona de Cuchilla de Ramírez, una localidad ubicada en ese departamento del centro del país, cercana al Río Negro.

Pasado el mediodía de este jueves, autoridades policiales duraznenses confirmaron a El Observador lo ocurrido.

Investiga la Policía de Duranzo

Señalaron que fue algo reciente, que se encuentra personal de la Seccional 7ma. trabajando en la ruta 6 con un camión volcado que transportaba pollos y cuyos ocupantes se dieron a la fuga del lugar antes del arribo de la Policía.

La ruta 6, con una extensión de 450 kms, tiene sus extremos en Montevideo y Rivera y se extiende además por los departamentos Canelones, Florida, Durazno, Cerro Largo y Tacuarembó.

Se estima que los productos de carne aviar que el camión trasladaba -de la marca brasileña Jaguá-, que en gran parte quedó sobre la ruta, es mercadería que ingresó al país de forma ilegal.

Riesgos y perjuicios por contrabando de pollo

Fuentes del sector productor avícola del país añadieron, enterados de la novedad, que es no es algo aislado el contrabando de carne de pollo desde Brasil, actividad ilegal que no solo genera perjuicios económicos a los actores de la cadena agroindustrial avícola nacional, también es un riesgo sanitario para la población.

Como suele suceder, en caso de contrabando de alimentos, la mercadería que se decomisa es destruida.

Pollo policía durazno Carne aviar contrabando

