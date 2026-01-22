Camión con pollo volcó en Durazno, sus ocupantes se fugaron y la Policía investiga un posible contrabando

Pollo de contrabando: suponen que el accidente tiene relación con ese delito.

La Policía de Durazno investiga el vuelco de un camión cargado con pollo , accidente que ocurrió en las últimas horas en la zona de Cuchilla de Ramírez , una localidad ubicada en ese departamento del centro del país, cercana al Río Negro.

Pasado el mediodía de este jueves, autoridades policiales duraznenses confirmaron a El Observador lo ocurrido.

Señalaron que fue algo reciente, que se encuentra personal de la Seccional 7ma. trabajando en la ruta 6 con un camión volcado que transportaba pollos y cuyos ocupantes se dieron a la fuga del lugar antes del arribo de la Policía .

CUFMA – CIU – LATU Cufma emprende el diseño de líneas estratégicas para el desarrollo de Mypes en el centro-este de Uruguay

DÉFICIT HÍDRICO El MGAP presentó los detalles de la prórroga de vencimientos de pagos de productores al BPS

La ruta 6, con una extensión de 450 kms, tiene sus extremos en Montevideo y Rivera y se extiende además por los departamentos Canelones, Florida, Durazno, Cerro Largo y Tacuarembó.

Se estima que los productos de carne aviar que el camión trasladaba -de la marca brasileña Jaguá-, que en gran parte quedó sobre la ruta, es mercadería que ingresó al país de forma ilegal.

Riesgos y perjuicios por contrabando de pollo

Fuentes del sector productor avícola del país añadieron, enterados de la novedad, que es no es algo aislado el contrabando de carne de pollo desde Brasil, actividad ilegal que no solo genera perjuicios económicos a los actores de la cadena agroindustrial avícola nacional, también es un riesgo sanitario para la población.

Como suele suceder, en caso de contrabando de alimentos, la mercadería que se decomisa es destruida.