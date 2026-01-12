Lo que pasa con el precio del pollo en carnicerías tras el cruce de comunicados de avícolas y distribuidores

El precio de la carne de pollo al público -en los mostradores de las carnicerías tradicionales- acumula una baja de casi 20% desde el inicio de año , informó a El Observador José Luis Fernández, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC) .

Puntualizando que pueden existir leves oscilaciones dependiendo de cada comercio, en general el precio del kilo de pollo entero fresco y sin menudos está en $ 159, con ofertas por los cortes más pedidos de tres kilos de muslo por $ 384 y el kilo de suprema entre $ 350 y $ 450, siempre considerando carne aviar nacional, es decir pollo fresco.

"El precio de compra del carnicero bajó 18% a 20% después de las fiestas de fin de año y los socios de la UVC enseguida comenzaron a trasladar la baja a los clientes" , dijo Fernández, quien señaló que no ha sucedido lo mismo en las grandes superficies.

El contexto

Añadió que desde el precio del pollo bajó y está más competitivo con relación a otras carnes "las ventas aumentaron un 30%".

Las miradas de las avícolas y los distribuidores

Recientemente hubo una sucesión de comunicados de actores de la cadena agroindustrial de la carne avícola.

Por un lado, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la evolución de los precios del pollo: "Hoy el pollo vale hasta 20% menos para quien lo produce, pero esa baja no se ve en el bolsillo del consumidor”, señaló Domingo Estévez, presidente de la cámara, quien añadió que “cada vez que hay una pequeña suba salen los intermediarios a denunciarlo, pero ahora que hay una baja importante nadie dice nada y la cadena comercial se queda con la diferencia, perjudicando a los consumidores”.

Por otro, la Asociación Uruguaya de Distribuidores Avícolas (AUDA), en su comunicado indicó que las afirmaciones de Cupra "desconocen el rol esencial que cumplen los distribuidores en la articulación entre productores, industria y puntos de venta; generan confusión en la opinión pública al presentar interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre la dinámica comercial del sector; y afectan injustificadamente la reputación de empresas y trabajadores que operan con profesionalismo y apego a la normativa vigente".

El comunicado de Cupra

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) expresa su preocupación por la evolución de los precios del pollo, al constatar que la fuerte baja registrada en el precio “en planchada” no se refleja en los valores que paga el consumidor final.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en diciembre los precios al consumo de la carne aviar mostraron un comportamiento dispar: el pollo entero no registró variaciones, los cortes sin hueso presentaron una leve baja, mientras que los cortes con hueso aumentaron de forma significativa. Como resultado, el promedio de la carne aviar cerró el mes con una suba de 0,60%, pese al contexto general de estabilidad de precios, expresado en un IPC mensual del 0,09%.

Esta dinámica contrasta con lo ocurrido a nivel productivo. Desde fines de noviembre y durante todo diciembre, el precio del pollo entero en planchada acumuló una baja estimada de entre 15% y 20%, ampliando la brecha entre los valores en origen y el precio final.

“Hoy el pollo vale hasta 20% menos para quien lo produce, pero esa baja no se ve en el bolsillo del consumidor”, señaló Domingo Estévez, presidente de CUPRA, quien advirtió que esta situación genera preocupación en el sector. “Cada vez que hay una pequeña suba salen los intermediarios a denunciarlo, pero ahora que hay una baja importante nadie dice nada y la cadena comercial se queda con la diferencia, perjudicando a los consumidores”, resaltó el directivo de la gremial avícola, en referencia a que en agosto pasado se denunciaron fuertes subas, que no fueron tales, y que habría un importante desabastecimiento de pollo en los meses siguientes, cosa que tampoco sucedió. “La realidad es que nunca faltó pollo y la plaza estuvo siempre abastecida”, destacó Estévez.

Esta situación fue motivo de una consulta del MGAP que en su momento convocó a la gremial para conocer la situación a fondo, que fue clarificada con información y datos duros que respaldaron su posición y que actualmente vuelven a dejar en evidencia su postura.

Desde la gremial se indicó que el pollo es una de las principales proteínas consumidas por los hogares uruguayos y que resulta clave analizar cómo se están trasladando los precios a lo largo de la cadena comercial, en un contexto de presión sobre la rentabilidad de la producción.

El comunicado de AUDA