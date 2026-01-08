Dólar
Agro / Pollo

Avícolas afirman que el costo del pollo cayó 20% y advierten que la baja no se refleja en el precio que llega al consumidor

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas asevera que esta baja que comenzó a percibirse en noviembre no se trasladó al valor que paga el consumidor en los puntos de venta

8 de enero 2026 - 14:52hs
pexels-filirovska-8251004
Pexels (archivo)

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la evolución de los precios del pollo, al constatar que la fuerte baja registrada en el precio “en planchada” no se refleja en los valores que paga el consumidor final.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en diciembre los precios al consumo de la carne aviar mostraron un comportamiento dispar: el pollo entero no registró variaciones, los cortes sin hueso presentaron una leve baja, mientras que los cortes con hueso aumentaron de forma significativa. Como resultado, el promedio de la carne aviar cerró el mes con una suba de 0,60%, pese al contexto general de estabilidad de precios, expresado en un IPC mensual del 0,09%.

Esta dinámica contrasta con lo ocurrido a nivel productivo, según estima Cupra en su comunicado. La gremial empresarial estima que entre noviembre y diciembre se vieron bajas de costo de entre 15% y 20%.

“Hoy el pollo vale hasta 20% menos para quien lo produce, pero esa baja no se ve en el bolsillo del consumidor”, señaló Domingo Estévez, presidente de la cámara y advirtió que esta situación genera preocupación en el sector. “Cada vez que hay una pequeña suba salen los intermediarios a denunciarlo, pero ahora que hay una baja importante nadie dice nada y la cadena comercial se queda con la diferencia, perjudicando a los consumidores”, resaltó el directivo de la gremial avícola, en referencia a que en agosto pasado se denunciaron fuertes subas, que no fueron tales, y que habría un importante desabastecimiento de pollo en los meses siguientes, cosa que tampoco sucedió. “La realidad es que nunca faltó pollo y la plaza estuvo siempre abastecida”, destacó Estévez.

Esta situación fue motivo de una consulta del MGAP que en su momento convocó a la gremial para conocer la situación a fondo, que fue clarificada con información y datos duros que respaldaron su posición y que actualmente vuelven a dejar en evidencia su postura.

Desde la gremial se indicó que el pollo es una de las principales proteínas consumidas por los hogares uruguayos y que resulta clave analizar cómo se están trasladando los precios a lo largo de la cadena comercial, en un contexto de presión sobre la rentabilidad de la producción.

