Guerra en Medio Oriente: cómo es el Khorramshahr-4, el misil más poderoso de Irán

La Guerra en Medio Oriente ingresó este sábado en su octavo día y la escalada bélica no parecer encontrar una salida pacífica en el corto plazo.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó que Irán será "atacado con mucha dureza" en las próximas horas, elevando la retórica niveles críticos.

"¡Hoy Irán será atacado con mucha dureza! Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total de zonas y la muerte segura de grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta el momento", anticipó el mandatario en una publicación realizada en su red Truth Social .

El país persa, por su parte, aseguró haber golpeado con un dron un buque petrolero en el Golfo , mientras que el ministro de Defensa de Netanyahu, Israel Katz , advirtió al presidente del Líbano , Joseph Aoun , que su gobierno pagará "un alto precio" por no haber desarmado al grupo chií Hezbolá.

"Hacemos un llamamiento y advertimos: actúen antes de que nosotros hagamos aún más. Se comprometieron a cumplir el acuerdo y no lo están haciendo", apuntó.

image Israel Katz, ministro de Defensa de Israel

Con un saldo provisorio de poco más de 1400 muertos y las cancillerías del mundo bajo alerta máxima, se espera por respuesta oficial que elabore el régimen iraní ante la amenaza de ataque, en especial las chances de despliegue una vez más del misil Khorramshahr-4, el más poderosa de su nómina armamentista.

¿Cómo es el Khorramshahr-4, el misil más poderoso de Irán?

Si bien Irán ya contaba con el Khorramshahr desde 2017, el Khorramshahr-4 es la versión más reciente y mejorada, presentada en mayo de 2023.

Con un alcance de objetivo hasta 2000 kilómetros, el misíl balístico que se lanza a la atmósfera como un cohete, recorre una trayectoria curva por el cielo y luego se estrella, dispone de una ojiva de 1500 kg.

Khorramshahr4 @PressTV (X)

Además, al detentar de un sistema de navegación de fase intermedia, puede corregir su propia trayectoria mientras se encuentra a gran altura, incluso antes de que cualquier interferencia. El Khorramshahr-4 utiliza un combustible especial llamado hipergólico, que permanece disponible en el tanque durante años sin preparación.

Basado en el misil balístico de alcance intermedio Hwasong -10 ( Musudan) de Corea del Norte, derivado a su vez del misil balístico soviético R-27 Zyb (RS-SS-N-6 Serb ) lanzado desde submarinos, permite una precisión de 30 metros sin necesidad de guía terminal.

Irán lanzó sus poderoso misiles Khorramshahr-4

El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán inicio el viernes la 22ª ola de la Operación Verdadera Promesa 4, empleando por primera vez de forma masiva misiles de nueva generación contra puntos estratégicos en los "territorios ocupados" por Israel y bases militares de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico.

Bajo el nombre en clave "Ya Hossein ibn Ali (AS)", la operación incluyó el lanzamiento de misiles de alta tecnología Khorramshahr-4, Khaibar y Fattah. Los proyectiles impactaron en centros militares en Haifa, el aeropuerto Ben Gurion y diversas instalaciones estadounidenses en países del Golfo Pérsico.

image Khorramshahr-4

Desde Teherán, las autoridades señalaron que "este despliegue anula las narrativas occidentales que intentan mostrar un supuesto debilitamiento de las capacidades defensivas de la nación persa".