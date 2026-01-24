Nueva zanahoria para el agro de Uruguay: oportunidades en mercados que no aparecían en el radar

Uruguay con varias oportunidades en el horizonte para mejorar su acceso a los mercados.

El turbulento y acelerado escenario geopolítico mundial desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia de Estados Unidos –se acaba de cumplir un año de su asunción, sí solamente un año- también parece empezar a abrir otras posibilidades para el expectante agro de Uruguay .

Todavía no está claro a qué velocidad se avanzará en el Parlamento europeo, donde la votación será muy ajustada y cuánto puede trabajar el recurso interpuesto por los opositores al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

"El acuerdo se aplicará provisionalmente una vez que el primer país del Mercosur lo haya ratificado", dijo a la agencia Reuters un diplomático de la UE, “probablemente será Paraguay en marzo", agregó.

DATOS DEL INAC La industria frigorífica en el último año completo: más faena vacuna, menos de ovinos y más para carne aviar

LECHERÍA Tamberos: a la espera de un freno en la caída del precio de la leche y lo que hablaron con el ministro Fratti

Los vaivenes europeos no cambian el hecho de que el Mercosur como bloque ha ganado visibilidad y ha demostrado capacidad de cerrar acuerdos de gran escala.

El acuerdo con Singapur entra en vigor en estos días y el primer ministro canadiense Mark Carney mencionó al bloque como un posible futuro socio, en un discurso en Davos que muchos consideran quedará en la mejor historia del siglo XXI.

Y pueden venir más negociaciones: el Transpacífico y Emiratos Árabes también son acuerdos que van moviéndose.

Para los exportadores tal vez pueda significar un cierto alivio en un contexto que se complicó mucho más de lo esperado en el mercado cambiario.

El perfil de la Unión Europea como cliente

En 2025 la Unión Europea fue para Uruguay el tercer destino más importante para las exportaciones después de China y Brasil con US$ 1.835 millones, 2% más que en 2024.

La composición de la canasta exportadora mostró importantes cambios.

La celulosa se mantuvo como principal producto con US$ 708 millones y una baja interanual de 26% por la caída de precios internacionales.

Lo inverso a lo sucedido con la carne vacuna, que aumentó la facturación 60% a US$ 596 millones.

El arroz se mantuvo en el tercer escalón con US$ 105 millones (-20% por la baja de precios internacionales) y completan el top five otros dos productos agropecuarios: la madera y la colza.

Las exportaciones se concentran en los sectores frigorífico, forestal y agrícola, “que son los complejos productivos con mayor competitividad internacional y presencia sostenida en múltiples mercados (y) operan, en mayoría, con empresas de gran y mediano porte, capaces de cumplir con estándares sanitarios, ambientales y de trazabilidad exigentes, así como de sostener volúmenes relevantes y relaciones comerciales estables”, señaló Uruguay XXI en un reciente análisis sobre ese destino de exportaciones.

El 62% del total exportado se concentra en nueve empresas: las dos compañías de celulosa, seis frigoríficos (tres “brasileños” y tres de capitales locales) y una arrocera.

El mercado europeo “está asociado a un conjunto más selectivo de empresas, con una mayor presencia relativa de firmas de gran escala que el promedio del universo exportador”, apuntó el reporte.

El 37% de las exportaciones destinadas a la UE ingresó por Países Bajos –plataforma logística para el ingreso de productos, en particular celulosa y carne, al mercado europeo–.

Es difícil distinguir cuánto de lo que ingresa por el puerto de Rotterdam queda en la ex Holanda.

En segundo lugar, el 23% fue importado por Italia y el 14% por Alemania, seguidos por España, Portugal y Bélgica.

En 2025 se destacaron los incrementos de envíos de carne vacuna a Italia, que saltaron de US$ 68 a US$ 122 millones, y a Portugal, que triplicó su demanda desde US$ 18 a US$ 59 millones.

Bélgica, España y Países Bajos concentran el 80% de las entradas de arroz al bloque, Italia y Alemania son los grandes compradores de lana, España es el principal cliente en el rubro lácteos y la demanda de miel se concentra en Alemania y España.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 20.19.25

Una chicana que da lugar a una votación reñida

Más allá de la chicana de enviar el acuerdo Mercusor-UE al Tribunal Jurídico, todavía falta que el vínculo cruce el filtro del Parlamento Europeo y ese cruce no será fácil.

El portal Politico.eu hizo un relevamiento entre los parlamentarios europeos que plantea un escenario sumamente parejo: de 719 parlamentarios obtuvo la postura de 673, de los cuales 319 se manifestaron a favor, 310 en contra y siete se abstendrán.

El resultado de la votación parlamentaria estará en manos de 46 que se manifestaron indecisos y 46 que no respondieron.

Entre los partidos políticos hay unanimidad en contra por parte del partido de extrema derecha Patriotas, una amplia mayoría en contra en la extrema izquierda y también una mayoría en contra en los partidos “verdes”.

Los partidos más a favor son la Socialdemocracia (68% de parlamentarios a favor) y los restantes partidos de centro.

La crucial votación no tiene todavía fecha, algunos analistas la ubican entre abril y mayo... es tiempo de esperar para el Mercosur y de, mientras, seguir construyendo otras alianzas.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 20.19.25 (1)

El sudeste asiático y la otra Norteamérica

Otros dos acuerdos despuntan en el horizonte, uno ya casi concretado y el otro con potencial de ser importante comercial y geopolíticamente.

En el caso de Singapur, el 1º de marzo entrará en vigencia para Uruguay el acuerdo suscrito con el Mercosur en 2023.

Es un país pequeño, prácticamente en su totalidad importador de alimentos, con un muy alto poder adquisitivo y tiene importancia porque representa una vanguardia tecnológica asiática.

El acuerdo entre el Mercosur y Singapur abre el 90,8% de los rubros comerciales, el 25% liberalizados de inmediato y el resto de forma progresiva.

Singapur cuenta con un amplísimo universo de productos que ingresan sin tarifas arancelarias y las importaciones pagan un Impuesto sobre Bienes y Servicios de 9%, equivalente al IVA sobre el valor CIF.

Entre 2022 y 2024 importó bienes de Uruguay por entre US$ 25 a US$ 37 millones anuales, con subproductos cárnicos –grasa y sebo– como producto principal (50% a 60%) y lácteos entre 20% y 30% del total.

En 2025 los envíos cayeron a US$ 10,5 millones, sin embarques de subproductos cárnicos: 60% lácteos y 23% pescado.

El acuerdo “permitirá mejorar cuestiones sanitarias y no arancelarias, así como otras disciplinas que facilitan el comercio –fundamental para lograr el acceso efectivo de nuestra oferta exportable– y abarca nuevas posibilidades en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas, por lo cual es considerado ‘de última generación’”, indicó un comunicado de la Cancillería.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 20.19.24

Canadá hace foco en el Mercosur

Canadá, por su parte, reafirmó a través del discurso de su presidente Mark Carney su exhortación para que los “pequeños del mundo” se unan y otras oportunidades comerciales pueden abrirse como alternativa al comportamiento de la principal potencial del mundo.

En un discurso que se volvió viral, mencionó explícitamente al Mercosur como una negociación en proceso.

“Nos estamos diversificando rápidamente en el exterior, hemos acordado una asociación estratégica integral con la Unión Europea, hemos firmado otros 12 acuerdos comerciales y de seguridad en cuatro continentes en los últimos seis meses”, enfatizó Carney en el Foro Económico de Davos.

“En los últimos días, hemos concluido nuevas asociaciones estratégicas con China y Qatar, estamos negociando pactos de libre comercio con India, ASEAN, Tailandia, Filipinas, Mercosur”, afirmó.

En el gobierno de Brasil que fue transitoriamente sancionado por Estados Unidos por enjuiciar al ex presidente Bolsonaro, la disposición canadiense no pasó inadvertida: en octubre se reunieron negociadores del Mercosur y el canciller de Brasil Mauro Vieira con el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, quien dijo que “cuando las reglas del comercio son amenazadas, es necesario estar con los mejores socios".

Esta semana el diario brasileño Valor Económico afirmó que la administración de Lula da Silva se propone firmar este mismo año el acuerdo de libre comercio con Canadá.

Las exportaciones de Uruguay a Canadá aumentaron 43% entre 2024 y 2025, desde US$ 47,1 a US$ 67,6 millones, de los que US$ 59,4 millones corresponden a carne vacuna.

Uruguay es uno de los países que integra una cuota de 11.809 toneladas con arancel 0% que administra Canadá y fuera de ese cupo el arancel es 26,5%.

El año pasado envió 13.118 toneladas, un volumen claramente por encima del cupo total por lo que se beneficiaría de reducciones arancelarias inmediatas o progresivas.

Madera, carne ovina, cítricos, miel y arroz son los otros rubros relevantes de exportación a Canadá, que es un importante proveedor de cloruro de potasio y maquinaria agrícola e industrial y repuestos, que juntas sumaron el 62% de las importaciones por US$ 37,2 millones en 2025.

La balanza comercial es favorable a Uruguay, el último año en más de US$ 30 millones.

Para Uruguay –dentro del Mercosur– tal vez tenga valor sumarse a la coalición pragmática que alude el primer ministro canadiense con firmeza, una que reúne a quienes creen en el respeto de la ley internacional, la separación de poderes y la democracia.

De paso, se siguen mejorando el acceso a mercados para la carne uruguaya de la que Canadá ya es cliente.

Y más allá de su importancia intrínseca económica, institucional y cultural, lo puede ser como ejemplo de las nuevas alianzas que el país está tejiendo: Transpacífico, Medio Oriente, Corea del Sur, países medianos que tengan sus diferencias con Uruguay pero que tengan principios y sean confiables de acuerdo a la nueva doctrina del principismo pragmático que han planteado los mandatarios de Canadá y antes el de Finlandia.

Realismo basado en valores

Como expresó en una reciente columna el líder finlandés Alexander Stubb, “Finlandia ha adoptado lo que he llamado ‘realismo basado en valores’: comprometerse con un conjunto de valores universales basados en la libertad, los derechos fundamentales y las normas internacionales, respetando al mismo tiempo la diversidad cultural e histórica del mundo. Occidente debe mantenerse fiel a sus valores, pero comprender que los problemas del mundo no se resolverán solo mediante la colaboración con países afines. El realismo basado en valores puede parecer una contradicción, pero no lo es”.

Hay una vía diferente a la de Estados Unidos, Rusia y China que puede reportar muchas alianzas en plazos más reducidos a Uruguay y donde el agro puede encontrar oportunidades que hasta hace poco no estaban en el radar.