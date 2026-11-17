Este domingo 22 de noviembre, cerca de 2,2 millones de ciudadanos deberán pasar por las urnas de forma obligatoria para elegir a los representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) . La Corte Electoral ya habilitó el plan circuital definitivo para confirmar el lugar de votación.

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Para saber exactamente a qué circuito tenés que ir a votar este domingo, ingresá al buscador oficial de la Corte Electoral y elegí una de estas tres opciones:

Los aproximadamente 63.600 extranjeros habilitados que no cuentan con credencial cívica también pueden realizar la consulta y emitir su voto presentando únicamente su cédula de identidad.

Con Datos personales: escribí tu nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Con Cédula de identidad: digitá tu número sin puntos ni guiones.

Con Credencial cívica: ingresá la serie y el número de tu documento.

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Las mesas de votación en todo el país estarán abiertas de 8:00 a 19:30 horas . En estos comicios se eligen tres representantes: por los trabajadores activos, por los jubilados y pensionistas, y por las empresas contribuyentes.

Aunque el sufragio rige por ley, la normativa establece dos grandes excepciones de asistencia:

Personas mayores de 75 años.

Quienes perciben prestaciones por incapacidad, independientemente de su edad.

Estas exoneraciones no tienen validez para los mandatarios o apoderados designados para representar a empresas.

De cuánto es la multa económica

Las personas que figuren en el padrón, no asistan a votar y no justifiquen su ausencia ante las autoridades enfrentarán sanciones económicas directas:

Personas físicas: la multa es de una Unidad Reajustable (UR), equivalente a $ 1.923 (según el valor de referencia de octubre de 2026).

Empresas contribuyentes: el monto de la sanción varía según la cantidad de trabajadores dependientes que tengan. Se aplica si la firma no designa a un representante o si el mandatario no concurre al acto electoral.

Qué justificaciones son válidas

Para evitar la multa económica, el elector ausente deberá presentar una justificación ante la Corte Electoral amparada en una de estas cuatro causales: