Leonel Jaime perdió el domingo la titularidad en Peñarol y en el partido ante Defensor Sporting, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, comenzó en el banco de suplentes.

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De esa forma, cortó una racha de 16 partidos consecutivos siendo titular , entre el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

Solamente en su debut , contra Racing, por la fecha 5 del Intermedio, el mediapunta que llegó a préstamo de River Plate argentino había sido suplente .

Aguirre fundamentó su cambio en la necesidad de ganar peso ofensivo y de volver a jugar con dos centrodelanteros, Matías Arezo y Abel Hernández.

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Arezo lleva seis partidos sin anotar. El último gol se lo hizo a Racing mientras que la Joya Hernández no marca hace cinco encuentros, desde que empató agónicamente el cotejo ante Progreso.

Peñarol lleva un mes y medio sin ganar y el bajón que experimentó Jaime tiene mucho que ver con eso.

Es que tras anotar cuatro goles y repartir seis asistencias en sus primeros 10 partidos con la camiseta de Peñarol, el argentino Jaime solo participó en un gol (la asistencia a Luis Angulo ante Wanderers, la fecha anterior al empate con Defensor Sporting) en sus últimos ocho compromisos.

De hecho su entrada ante Defensor Sporting fue nuevamente opaca. El que entró y mostró mucho más fue Franco "Cepillo" González.

Jaime había hecho olvidar a Leonardo Fernández en sus primeros partidos con Peñarol.

El primer equipo que logró anularlo y radiarlo de su influencia en el juego fue Nacional, aunque en ese partido, lo poco que generó el aurinegro llegó de mano del argentino.

Después, los férreos marcajes, las referencias y los escalonamientos, lo hicieron fácil presa de los dispositivos defensivos rivales.

Además, el jugador perdió su impronta en el uno contra uno, pasó de jugar a un ritmo muy veloz al ritmo cansino en el que se juega en Uruguay y con eso dejó de asistir y meter goles.