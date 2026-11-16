Peñarol: un mes y medio sin triunfos, la última chance con Cerro Largo y los tres jugadores que recupera Diego Aguirre

Peñarol retoma este lunes por la tarde los entrenamientos luego del duro golpe que significó el agónico empate sufrido ante Defensor Sporting el domingo en el estadio Luis Franzini.

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El equipo de Diego Aguirre ganaba 1-0 con gol de Nicolás Fernández , pero un grosero error de Lucas Ferreira en la última jugada del partido posibilitó el empate de Xavier Biscayzacú.

Eso le impidió a Peñarol cerrar la Tabla Anual y meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya, sin poder aprovechar el empate del viernes de Montevideo City Torque (2-2 con Racing), la caída de Deportivo Maldonado del sábado (0-1 con Cerro) y el empate de Nacional con Albion (1-1 el sábado).

Lo único que logró Peñarol fue dejar afuera de toda chance a Nacional, manteniendo los cuatro puntos de ventaja cuando queda una sola fecha por disputarse. En realidad fue Nacional el que se quedó afuera solo, porque Peñarol ha hecho poco por sí mismo en las últimas semanas.

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Es que el equipo de Diego Aguirre no gana desde el pasado 4 de octubre, cuando venció agónicamente a Racing por 1-0, con gol de Matías Arezo a los 89', tras gran jugada y asistencia de Franco "Cepillo" González.

Cuando llegue el partido con Cerro Largo, habrán pasado 46 días desde ese triunfo.

Ese encuentro se jugará este jueves a la hora 16.30 en el Campeón del Siglo y con público de Peñarol ya que se termina la sanción que el club sufrió tras los incidentes generados por su barra en el clásico contra Nacional.

Luego de aquella lejana victoria contra Racing, el equipo de Aguirre acumuló dos derrotas y cuatro empates. Una de las caídas fue en el Campeón del Siglo contra Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, donde quedó eliminado del certamen.

La pésima racha de Peñarol

Fecha Partido Goles 10 de octubre Progreso 1-1 Abel Hernández 18 de octubre Liverpool 0-1 23 de octubre Juventud 0-0 27 de octubre Montevideo City Torque 0-2 31 de octubre Wanderers 1-1 Luis Angulo 15 de noviembre Defensor Sporting 1-1 Nicolás Fernández

El impactante bajón de Leonel Jaime

Leonel Jaime Foto: Dante Fernández/Focouy

Matías Arezo lleva esos seis partidos sin goles, Abel Hernández no marca hace cinco cotejos y el argentino Leonel Jaime perdió la titularidad ya que Aguirre lo mandó al banco el domingo.

Tras anotar cuatro goles y repartir seis asistencias en sus primeros 10 partidos, el argentino solo participó en un gol (asistencia a Luis Angulo ante Wanderers) en sus últimos ocho compromisos.

Cerro Largo, rival en mala temporada

Peñarol le ganó este año 3-0 a Cerro Largo en el Intermedio de local y 3-2 en el Ubilla en el Apertura.

Sin embargo, el año pasado los arachanes ganaron en feudo aurinegro por el Apertura, 2-0 con goles de Nicolás Bertocchi y Leandro Otormín.

El equipo que actualmente dirige Bruno Silva espera este lunes una caída de Wanderers para zafar del descenso. Si el bohemio gana, llegará al Campeón del Siglo con chances de perder la categoría o de ir a un desempate luego de haber estado toda la temporada fuera de la zona de descenso.

La Tabla Anual es la última chance que le queda a Peñarol para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde Racing, como campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, como campeón del Torneo Clausura, ya se metieron en la semifinal.

A falta de la última fecha, los aurinegros son líderes con 66 puntos, Montevideo City Torque tiene 64 y Deportivo Maldonado 63.

Los tres jugadores que recupera Diego Aguirre

Peñarol recupera para este jueves a tres jugadores: el golero Washington Aguerre, el volante argentino Eric Remedi (ambos estuvieron suspendidos por acumulación de amarillas) y el extremo colombiano Luis Angulo (expulsado ante Wanderers).

Peñarol vuelve a entrenar el martes y miércoles por la tarde quedando ese último día concentrado para el partido del jueves.

En los dos últimos partidos, Aguirre volvió a concentrar un día antes de los partidos y no dos como hizo tras la derrota contra Liverpool, luego de un mensaje del presidente Ignacio Ruglio que pidió más días de concentración.

Con los retornos que tendrá Peñarol, un probable equipo sería con Aguerre por Sebastián Britos, Ignacio Alegre, Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Abel Hernández y Matías Arezo.

El que será evaluado es Nahuel Herrera que quedó afuera a último momento contra Defensor Sporting por una dolencia.

Con la vuelta de Remedi al medio, Darias pasaría a su vieja posición de volante externo, ya que Leandro Umpiérrez también sigue con rendimientos bajos.

El DT tiene dos días para analizar esa variante o la reincorporación de Jaime sacando a uno de los delanteros. También para valorar cómo está físicamente Herrera.

Están recuperados de sus lesiones pero no fueron considerados en los últimos partidos -por falta de forma futbolística- Franco Romero, Diego Laxalt y Gonzalo Gelini.