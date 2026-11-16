Baja en Nacional: se confirmó la lesión del argentino Bruno Zuculini, quien ya trabaja en recuperación y se perderá el cierre de la temporada

El volante argentino de Nacional Bruno Zuculini se lesionó en el último partido ante Albion y se perderá lo que le resta de la temporada a los tricolores, según informó la sanidad del club este lunes.
El mediocampista, que fue titular y fue sustituido a los 65 minutos, sufrió “un desgarro de la porción larga del bíceps femoral del muslo izquierdo”, indicaron en el reporte médico.
Mauro Brasil y Bruno Zuculini
Foto: Dante Fernández/Focouy
Zuculini ya comenzó los trabajos de rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, agrega el informe.
El argentino se perderá el cierre de la temporada de Nacional, teniendo en cuenta que un desgarro requiere un plazo mínimo de recuperación de 21 días.
Los albos tienen por delante el último partido del Torneo Clausura este viernes ante Cerro.
Además, están en carrera por la Copa AUF Uruguay en la que deben jugar la semifinal ante Montevideo City Torque y, de avanzar, la final ante el ganador de Danubio vs Juventud.