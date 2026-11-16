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Baja en Nacional: se confirmó la lesión del argentino Bruno Zuculini, quien ya trabaja en recuperación y se perderá el cierre de la temporada

El argentino ya comenzó los trabajos de rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes

16 de noviembre de 2026 14:01 hs
Bruno Zuculini&nbsp;

Bruno Zuculini 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El volante argentino de Nacional Bruno Zuculini se lesionó en el último partido ante Albion y se perderá lo que le resta de la temporada a los tricolores, según informó la sanidad del club este lunes.

El mediocampista, que fue titular y fue sustituido a los 65 minutos, sufrió “un desgarro de la porción larga del bíceps femoral del muslo izquierdo”, indicaron en el reporte médico.

Mauro Brasil y Bruno Zuculini

Mauro Brasil y Bruno Zuculini

Zuculini ya comenzó los trabajos de rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, agrega el informe.

El argentino se perderá el cierre de la temporada de Nacional, teniendo en cuenta que un desgarro requiere un plazo mínimo de recuperación de 21 días.

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