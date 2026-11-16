Baja en Nacional: se confirmó la lesión del argentino Bruno Zuculini, quien ya trabaja en recuperación y se perderá el cierre de la temporada

El volante argentino de Nacional Bruno Zuculini se lesionó en el último partido ante Albion y se perderá lo que le resta de la temporada a los tricolores, según informó la sanidad del club este lunes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El mediocampista, que fue titular y fue sustituido a los 65 minutos, sufrió “un desgarro de la porción larga del bíceps femoral del muslo izquierdo” , indicaron en el reporte médico.

Zuculini ya comenzó los trabajos de rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, agrega el informe.

El argentino se perderá el cierre de la temporada de Nacional , teniendo en cuenta que un desgarro requiere un plazo mínimo de recuperación de 21 días.

Nacional bajó un puesto en la Tabla Anual, en la que no depende de sí mismo para llegar a la Copa Libertadores, por lo que apuesta a la Copa AUF Uruguay

Daniel Carreño, golpeado tras el empate de Nacional ante Albion: "Tengo pocas respuestas" y su opinión sobre si el tricolor es "Maxidependiente"

Los albos tienen por delante el último partido del Torneo Clausura este viernes ante Cerro.

Además, están en carrera por la Copa AUF Uruguay en la que deben jugar la semifinal ante Montevideo City Torque y, de avanzar, la final ante el ganador de Danubio vs Juventud.