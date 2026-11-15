Peñarol vs Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol: día, hora, dónde verlo en vivo y precios de las entradas para el clásico

Peñarol y Nacional se enfrentan este lunes en una nueva edición del clásico de los grandes del fútbol uruguayo por la Liga Uruguaya de Básquetbol. El partido corresponde a la cuarta fecha del campeonato y se disputará exclusivamente con público de Peñarol.

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El partido se disputa este lunes 16 de noviembre .

El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga Uruguaya de Básquetbol a pesar de que el sábado se terminó la etapa 6.

El inicio del clásico está programado para la hora 21.30.

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¿Dónde juegan Peñarol vs Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El clásico se jugará en el Palacio Cr. Gastón Guelfi.

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El clásico entre Aguada vs Goes se podrá ver en Montevideo y en el interior del país a través de Montecable y la red de cables del interior por la señal de VTV Plus. En streaming, por Antel TV y Basquet Pass.

¿Dónde comprar entradas para Peñarol vs Nacional y cuánto cuestan?

Las entradas para el clásico se venden exclusivamente a través de Tickantel y están destinadas únicamente a hinchas de Peñarol.

La Platea Baja Galicia está agotada para la venta general, aunque los socios Oro, Platinum y Camiseta, junto con sus acompañantes, pueden continuar realizando el canje correspondiente.

La venta sigue habilitada para las tribunas Minas y Magallanes, con los siguientes precios:

Socios Oro: ingreso gratuito con un acompañante.

Socios Oro y Carbón: $ 250.

Socios de Peñarol: $ 350.

Entradas generales: $ 550.

En tanto, los precios establecidos para la Platea Baja Galicia, cuya venta general ya está agotada, son de $ 500 para socios Oro y Carbón, $ 600 para socios de Peñarol y $ 750 para entradas generales.

Los menores de hasta 10 años ingresan gratis, siempre que estén acompañados por un adulto.

Peñarol y Nacional en la tabla de posiciones

Peñarol es el único invicto del torneo con 6 jugados y 6 ganados. Nacional no arrancó nada bien: ganó 2 y perdió 4. Mirá en esta nota la tabla de posiciones.