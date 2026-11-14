Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Atenas para mantener su invicto y Hebraica Macabi superó a Aguada

Peñarol venció 105-83 a Atenas este viernes por la noche en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en la que también Hebraica Macabi superó a Aguada.

El primer cuarto en el gimnasio de Atenas fue parejo y terminó con una exigua ventaja 27-26 para Peñarol, pero en el segundo corto el carbonero hizo valer su jerarquía y metió un contundente parcial de 28-15 para irse al descanso 55-41.

Las alas negras comenzaron un poco mejor la segunda mitad y se llevaron el tercer cuarto 22-20 , pero en el último chico el vigente campeón de la LUB volvió a ser contundente y convirtió la victoria en goleada con un parcial de 30-20.

Cristopher Perry, con 16 puntos y 10 rebotes, y Santiago Vescovi, con 17 unidades y 8 asistencias, fueron las figuras de Peñarol. En Atenas destacaron Emanual Shepherd y Jadin Penigar, con 22 tantos y 9 rebotes cada uno.

Peñarol le ganó con autoridad a Aguada y sigue como único invicto de la Liga Uruguaya de Básquetbol: tabla de posiciones

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Con esta victoria Peñarol mantuvo su invicto en la LUB y quedó en el segundo lugar de la tabla con 12 puntos, producto de seis victorias en seis encuentros. Tiene un partido menos –ante Nacional– que el puntero Biguá, que acumula 13 unidades. Atenas, en tanto, está octavo con 8 puntos, con un partido ganado y seis perdidos.

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Hebraica Macabi venció a Aguada

Pedro Vidal en el partido entre Aguada y Hebraica Macabi Foto: Aguada

En el otro partido de este viernes Hebraica Macabi superó 82-77 a Aguada de visitante y trepó a la parte alta de la tabla de la LUB.

El macabeo comenzó un poco mejor el partido y se llevó el primer cuarto 21-19, pero en el segundo corto Aguada fue una topadora, con un parcial de 22-7 que le permitió irse al descanso con una diferencia de 41-28.

Sin embargo en el tercer chico Hebraica revivió, con un parcial de 32-19 que dejó el partido en un empate a 60 en el comienzo del último cuarto. Allí Macabi volvió a ser superior y logró abrochar el encuentro con un marcador de 22-17.

Juan Miguel Suero, con 19 puntos, y Jalen Canty, con 17 puntos y 18 rebotes, resaltaron en los macabeos. Davaunta Thomas, con 17 unidades, fue una de las figuras de Aguada.

Hebraica quedó cuarto con 10 puntos, gracias a cuatro victorias y dos derrotas. Aguada está séptimo con 8 unidades, con tres victorias, dos derrotas y la quita de dos puntos desde el arranque de la temporada.

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Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 13 7 6 1 Peñarol 12 6 6 0 Goes 11 6 5 1 Hebraica Macabi 10 6 4 2 Urunday Universitario 9 7 2 5 Malvín 9 6 3 3 Aguada* 8 7 3 4 Atenas 8 7 1 6 Nacional 8 6 2 4 Unión Atlética 8 7 1 6 Defensor Sporting 8 5 3 2 Larrañaga** 5 6 2 4

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos