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Intentó robar cables de contenedores de la Aduana en el puerto y fue condenado a cinco meses de prisión

El delincuente escapó del lugar, pero más tarde fue encontrado por personal de la Prefectura del Puerto de Montevideo

14 de noviembre de 2026 18:16 hs
Foto de archivo. Fachada del edificio de Aduanas, en el puerto de Montevideo
Foto de archivo. Fachada del edificio de Aduanas, en el puerto de Montevideo Leonardo Carreño

Un hombre intentó robar el cableado de contenedores de la Aduana en el Puerto de Montevideo, fue detenido por las autoridades y condenado a cinco meses de prisión.

El hecho ocurrió por la noche del viernes, cuando personal de la Armada Nacional alertó por la tentativa de hurto.

Un funcionario aduanero vio al hombre ingresar a uno de los contenedores y provocar daños, lo que ocasionó la interrupción del suministro de energía en los contenedores conexos.

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El delincuente escapó del lugar, pero más tarde fue encontrado por personal de la Prefectura del Puerto de Montevideo, llevaba consigo cables. El hombre reconoció haber ingresado al puerto y sustraído cableado del interior del predio.

La Justicia lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de tentativa de hurto. Por su parte, el fiscal del caso resaltó buen proceder y la rapidez de los procedimientos de la Prefectura.

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