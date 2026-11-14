Suspensión de vuelos en Estados Unidos no causó afectaciones directas en el Aeropuerto de Carrasco

La sorpresiva suspensión de vuelos en Estados Unidos , ocurrida este viernes por un fallo masivo de comunicaciones, no implicó afectaciones directas en la operativa del Aeropuerto de Carrasco , según supo El Observador.

Al observar los datos de vuelos disponibles en la web de la terminal aérea uruguaya, se puede observar que no hubo cancelaciones ni demoras en los arribos y partidas en Carrasco en las más de cuatro horas que duró la suspensión, ni después de ella.

Esto no significa que no pueda haber habido alteraciones en vuelos de pasajeros provenientes de Uruguay , o que se dirigían a Montevideo, en rutas desde o hacia Estados Unidos que requirieran de escalas en otros aeropuertos.

El freno en los despegues de los aeropuertos de Estados Unidos se inició por orden de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) y se mantuvo entre las 15:54 (hora de la costa este de EE.UU.; 17:54 en Uruguay) y las 20:30 (22:30 en Montevideo).

En parte, la ausencia de incidencias en Carrasco se puede vincular con que aún no está vigente la conexión directa entre Miami y Montevideo, operada por American Airlines durante la temporada de verano, único vuelo directo entre Uruguay y Estados Unidos que podría haberse visto afectado directamente por la directriz de la FAA. Esa ruta, tal como ya se había anunciado, retomará sus operaciones el 3 de diciembre.

Posibles cancelaciones o demoras este sábado en EE.UU

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó este sábado que “es seguro” viajar en avión luego de finalizado el parate total que sufrió la conectividad aérea de su país el viernes, pero advirtió que en la jornada se pueden dar nuevas cancelaciones o retrasos de vuelos.

“Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana”, pero “seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan”, publicó Duffy en X.

“Estamos en coordinación directa con las aerolíneas para apoyar la recuperación en curso. (...) Nuestra prioridad máxima ahora es asegurar que los viajeros lleguen a sus casas seguros a reunirse con sus familias lo antes posible”, dijo el secretario de Transporte de la administración Trump.

Here’s the latest:Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly.We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery.You will continue to see some delays and cancellations as carriers reschedule flights and reposition aircraft/crews where they are needed most. Here’s the latest:Operations are slowly returning to normal this morning. Planes are pushing back, taxiing, and taking off, and it is safe to fly.We are in close coordination with the airlines to support the ongoing recovery.You will continue to see some delays and cancellations as carriers reschedule flights and reposition aircraft/crews where they are needed most.Our top priority right now is making sure travelers get home safely to their families as quickly as possible.To our air traffic controllers, pilots, and flight crews who are working around the clock: the nation thanks you for your professionalism and dedication to the flying public.We’ll be holding a press briefing to share additional updates at 10:30AM ET at USDOT headquarters. Please continue to check your flight status directly with your airline, and visit https://t.co/5jvR1ktpk5 for real-time airport updates. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

La suspensión de este viernes significó la segunda vez que se emite una alerta de este tipo en el espacio áereo de Estados Unidos, uno de los de mayor tránsito doméstico a nivel mundial, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. La vez pasada fue en enero de 2023, tras una falla en el sistema de notificación para pilotos.

El gobierno del presidente Donald Trump atribuyó el incidente a problemas de telecomunicaciones con equipos que tienen décadas de antigüedad. “Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos” y “usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó”, explicó ayer Duffy, que solicitó al Congreso una partida presupuestal para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo.

La suspensión significó la cancelación de casi 16.000 vuelos —domésticos, internacionales y privados— en total, según informó este sábado el responsable de la FAA, Bryan Bedford, en una conferencia de prensa, en la que añadió: “Estimamos que entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos previstos para el sábado tendrán que ser cancelados”.