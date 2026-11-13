Orsi se reúne con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el Santiago Bernabéu

El presidente Yamandú Orsi mantendrá una reunión el domingo por la tarde con el presidente del Real Madrid , Florentino Pérez , en el Santiago Bernabéu, según confirmaron fuentes del gobierno a El Observador.

El encuentro surgió por invitación del club en el marco de la visita del mandatario a Madrid para participar en el Fórum Europa auspiciado por Solaria .

Aparte de líder indiscutido de uno de los cuadros más poderosos del fútbol, Florentino Pérez es el presidente de un imperio de la construcción, la compañía Actividades de Construcción y Servicios SA.

Orsi respaldó a Lustemberg en su cargo y dijo que el MSP "fue inducido a error" en el caso Miralles

Abogado de la familia de Soledad Barrera valoró la decisión de Orsi y cuestionó a Lustemberg: "Las declaraciones de la ministra no fueron oportunas"

El anterior mandatario en reunirse con el empresario español fue José Mujica en noviembre de 2010, en un encuentro que fue propiciado por Gustavo Torena –el “Pato Celeste”– y Francisco “Paco” Casal.

El entonces director de Energía, Ramón Méndez, declaró en aquella fecha que Florentino Pérez se había mostrado “interesado en invertir en Uruguay” en proyectos vinculados a la energía.

En la visita de Orsi aún no está confirmada una reunión bilateral con el presidente de España, Pedro Sánchez, aunque las fuentes indicaron que es de orden que haya un contacto entre los dos mandatarios.