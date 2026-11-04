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El Real Madrid anunció que propondrá a Rafael Nadal como miembro de la Junta Directiva del club

El Real Madrid anunció mediante un comunicado oficial la propuesta a Rafael Nadal, que el mismo informó que aceptó en sus redes

4 de noviembre de 2026 9:41 hs
Rafael Nadal&nbsp;

Rafael Nadal 

EFE

Rafael Nadal será propuesto como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid el próximo sábado 21 de noviembre, nombramiento que deberá aprobar la Asamblea General de Socios Compromisarios, según informó el club blanco.

"La Junta Directiva del Real Madrid C.F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva", anuncia el comunicado.

Nadal ya era socio de honor del Real Madrid. El club describe al tenista de Manacor como "una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo".

"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", añade.

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Además, incide en la vinculación entre los "valores" de Rafael Nadal y los del Real Madrid: "Su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas".

"Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo", termina.

Nadal indicó en un mensaje publicado en sus redes sociales que agradece al máximo dirigente del club y a la junta esta propuesta, que ha aceptado "con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda".

FUENTE: EFE

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