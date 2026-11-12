Reforma del transporte: avanza nueva sociedad privada entre las empresas que operarán el BRT; Cutcsa tendrá la participación mayoritaria

Mientras avanza el diseño conceptual de la reforma del transporte previo a la publicación de las licitaciones, el gobierno de Yamandú Orsi trabaja en paralelo en estructurar el funcionamiento del nuevo sistema de los Bus Rapid Transit (BRT) por avenida Italia y 8 de Octubre, además de la redistribución de todas las líneas.

La Agencia de Transporte Metropolitano, creada por Ley de Presupuesto, reunió la semana pasada en el piso 9 del ministerio a los presidentes y gerentes de todas las empresas permisarias que operan en el área metropolitana. El organismo presentó los cálculos de las más de 60 líneas de ómnibus que circulan por esos dos troncales y, en función de la malla horaria de cada permisaria, brindó un porcentaje tentativo con la participación en el paquete accionario que a cada empresa correspondería en la operación del BRT en un eventual consorcio o sociedad anónima.

El nuevo director general de la Agencia, Gonzalo Márquez , había explicado en setiembre en entrevista con El Observador que “va a haber un operador único” que será “la unión de varios de los operadores actuales”. “Hay que ver bien la forma societaria, pero imaginemos que se forma una sociedad anónima (...) que está compuesta en su paquete accionario por un porcentaje tal de la empresa A un porcentaje tal de la empresa B, otro porcentaje tal de la empresa C. Esos porcentajes tienen un correlato con cuál era la presencia que tenían en los servicios que el troncal está sustituyendo”.

Según pudo reconstruir El Observador a partir de fuentes de las empresas, los cálculos de la agencia implican que Cutcsa tenga una participación superior al 60%, Copsa alrededor de un 20%, Ucot por debajo de un 9%, Coetc casi 5%, Tala Pando Montevideo entre un 3 y un 4%, Casanova en el entorno del 1% y COME un 0,3%.

Los números aún están bajo discusión en reuniones que están ocurriendo esta semana, al tiempo que varían en cada empresa según si el eje troncal de 8 de Octubre-Camino Maldonado llega a Zonamerica o se extiende hasta Pando.

La propuesta será trabajada de cara a los próximos meses, mientras que también se abre la reestructuración del resto de los recorridos que alimentarán los troncales.

Foto: Leonardo Carreño

Un decreto y acuerdos de gestión

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo se apresta a aprobar un decreto que reglamenta la creación de la agencia y establece sus mecanismos de decisión mediante mayorías.

La dinámica implica que las resoluciones operativas cuenten con mayorías calificadas, es decir, que necesariamente esté el aval del organismo competente en ese punto específico. Por ejemplo, que lo que ocurra en Montevideo tenga el aval de la intendencia capitalina y lo mismo para los casos de Canelones y San José. También aplica para el Ministerio de Economía en las discusiones referidas a temas económicos o al Ministerio de Transporte para áreas de su competencia.

Ese decreto sentará las bases para un acuerdo de gestión que cada una de las tres intendencias suscribirá con la Agencia. Este acuerdo marco deberá ser avalado por las respectivas juntas departamentales en Montevideo, Canelones y San José y supone que cada intendencia transfiera a la agencia –que es una persona de derecho público no estatal– sus competencias y presupuesto en materia de transporte.

Su elaboración supuso uno de los nudos críticos en las negociaciones, en especial entre el gobierno de Orsi y la administración de Mario Bergara en Montevideo. El texto implica, por ejemplo, que la comuna tenga que poner a disposición de la agencia su presupuesto destinado al transporte, así como transferirle a este organismo la gestión de todo el sistema de los ómnibus.

Intendencia de Montevideo Diego Battiste

El borrador que será remitido a las juntas departamentales, al que accedió El Observador, establece que cada acuerdo de gestión entre las comunas y este organismo estará en completa vigencia “a más tardar el 31 de diciembre de 2029”.

“La implementación se prevé de manera gradual puesto que la gestión completa de todas las funciones encomendadas a la ASTM, requieren de contar con habilitaciones, recursos, capacidades, información, tecnología y mecanismos de contingencia necesarios, ya que, de otro modo, se podría afectar la continuidad y seguridad de un servicio básico para la población”, indica el acuerdo que será aprobado en cada intendencia.

El acuerdo afirma a texto expreso que cada gobierno departamental reconoce que el financiamiento del sistema se basará en que “transfieran los recursos económicos que actualmente son aportados para el funcionamiento del sistema de transporte”.

El acuerdo entre las partes supone la cesión de “la planificación integral y gestión del sistema, abarcando la creación, supresión y modificación de los componentes de la red de transporte” desde líneas y recorridos hasta horarios, paradas y los propios ómnibus. La agencia también se hará cargo del “mantenimiento de la infraestructura”, de los controles, de la tarifa y de los medios de pago.

Por su parte, las intendencias sí mantendrán sus funciones de fiscalización del tránsito y la circulación vial.

La Agencia de Transporte, en tanto, comprará los nuevos ómnibus eléctricos para el BRT en los dos troncales que conectarán al Centro de Montevideo con El Pinar y Zonamérica/Pando. Aún se encuentra bajo estudio si serán articulados o biarticulados, que en cualquier caso serán buses de mayor dimensión a los que hoy circulan en la capital y con puertas en ambos lados.