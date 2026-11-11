Se desató un incendio en el Colonia Shopping y el edificio debió ser evacuado: trabaja Bomberos

Este miércoles en la tarde se desató un incendio en el Colonia Shopping, ubicado sobre la avenida Franklin Roosevelt de Colonia del Sacramento.

Al momento, dotaciones de Bomberos de Colonia y Tarariras combaten las llamas. Sobre el techo del centro comercial surge una columna de humo negro.

Según informó el medio local Colonia Ya, el fuego se inició sobre las 17:15 a raíz de la explosión de un generador en el depósito de un local de bazar. El fuego se expandió rápidamente a otros comercios.

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En el momento que inició el fuego y sonaron las alarmas había unas 300 personas dentro, que lograron ser evacuadas, informó Telemundo.

"Lo más importante se desalojó a toda la gente del shopping. Hubo alguna lesión leve por la corrida, pero no hubo problemas de gravedad", dijo Juan Manuel Torres, gerente del centro comercial a Telenoche.

Torres explicó que, cuando sonó la alarma, primero se intentó apagar el fuego con un extintor manual, pero la situación se fue de las manos por el tipo de material y debió actuar Bomberos.