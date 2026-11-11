Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / INCENDIO

Se desató un incendio en el Colonia Shopping y el edificio debió ser evacuado: trabaja Bomberos

Según informó el medio local Colonia Ya, el fuego se inició sobre las 17:15 a raíz de la explosión de un generador en el depósito de un local de bazar

11 de noviembre de 2026 19:41 hs
Captura de pantalla 2026-11-11 194107
Captura de la cuenta de X de Leo Sarro

Este miércoles en la tarde se desató un incendio en el Colonia Shopping, ubicado sobre la avenida Franklin Roosevelt de Colonia del Sacramento.

Al momento, dotaciones de Bomberos de Colonia y Tarariras combaten las llamas. Sobre el techo del centro comercial surge una columna de humo negro.

Según informó el medio local Colonia Ya, el fuego se inició sobre las 17:15 a raíz de la explosión de un generador en el depósito de un local de bazar. El fuego se expandió rápidamente a otros comercios.

Más noticias

Incendio en Tres Ombúes provocó muerte de un hombre: vecinos dijeron que un rayo originó el fuego

Las distintas caras del Batallón 4: en el pasado fue centro de torturas y hoy cocina para gente en situación de calle, colabora con inundaciones e incendios forestales

En el momento que inició el fuego y sonaron las alarmas había unas 300 personas dentro, que lograron ser evacuadas, informó Telemundo.

"Lo más importante se desalojó a toda la gente del shopping. Hubo alguna lesión leve por la corrida, pero no hubo problemas de gravedad", dijo Juan Manuel Torres, gerente del centro comercial a Telenoche.

Torres explicó que, cuando sonó la alarma, primero se intentó apagar el fuego con un extintor manual, pero la situación se fue de las manos por el tipo de material y debió actuar Bomberos.

Las más leídas

La marcha atrás con la sanción a la anestesista Miralles: una "sugerencia" del MSP tras un pedido de Orsi de revisar la decisión

Tragedia en Canelones: una pareja y su hija de dos años murieron tras un choque frontal en Ruta 12

Mañana es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: a quiénes les corresponde y cómo se paga

Todo lo que se sabe del accidente en Ruta 12 en el que murió una familia: las obras, la falta de señalización y lo que investiga Caminera

Temas

Colonia Shopping

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos