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Incendio en Tres Ombúes provocó muerte de un hombre: vecinos dijeron que un rayo originó el fuego

Una vecina contó que conocía a la víctima, quien era una persona mayor que vivía solo y tenía problemas de movilidad

22 de octubre de 2026 9:36 hs
Bomberos en Tres Ombúes

Bomberos en Tres Ombúes

Foto: Telemundo de Canal 12

Durante la tarde del miércoles un incendio en una casa ubicada en Tres Ombúes provocó la muerte de un hombre. Los vecinos del lugar aseguraron que el fuego se generó a partir de la caída de un rayo, mientras que desde Bomberos continúan investigando el caso.

Cerca de las 19:10, el Destacamento de Belvedere fue comunicado de un incendio en la vivienda ubicada entre las calles Miguel Coppetti y Alagoas. El fuego se produjo en una casa de un ambiente de "pequeñas proporciones", según contó la vocera de Bomberos en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10. Luego de que lograron apagarlo, encontraron a la persona fallecida dentro del lugar.

La casa, que está construida de hormigón, no colapsó totalmente, aunque sí se logró ver algunas grietas en ella. Varios vecinos dijeron a los medios de comunicación presentes que el incendio se produjo por un rayo que cayó durante la tormenta del jueves en Montevideo, sin embargo esto todavía no fue confirmado por las autoridades. El Departamento de Investigación de Siniestros estudia el lugar para encontrar el origen.

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Una de las vecinas dijo, en diálogo con Telemundo de Canal 12, que conocía a la víctima y que tenía problemas de movilidad, además de que vivía solo. También dijo que se llamó varias veces a las autoridades y que demoraron.

A inicios de mes, en Paysanadú, un hombre de 63 años murió por la madrugada en un incendio ocurrido en una casa. El hecho ocurrió cerca de las 01:40 en las inmediaciones de las calles Ledesma y Avenida Brasil. La dotación de Bomberos logró controlar el fuego y en el interior de la casa encontraron a la víctima sin signos vitales. Luego un equipo médico confirmó la muerte del hombre.

En ese caso, trabajaron equipos de la Policía Científica y de una comisaría cercana que tiene esta jurisdicción. A su vez, le dieron intervención a la Fiscalía Departamental de 1er. Turno.

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