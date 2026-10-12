Un ataque "por celos", dos detenidos y un auto destruido: qué se sabe del incendio de un Mercedes Benz en Punta del Este

El incendio intencional de un Mercedes Benz con matrícula brasileña en plena península de Punta del Este comenzó a esclarecerse este lunes, luego de que la Policía de Maldonado detuviera a dos personas y revelara cuál habría sido el motivo del ataque.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza , explicó este lunes en rueda de prensa que el hecho estuvo vinculado a un conflicto de celos entre el presunto autor del incendio, su pareja y el propietario del automóvil .

Por el episodio fueron detenidos un hombre mayor de edad y una adolescente de 16 años , quien, según confirmó el jerarca, es hermana de la pareja del presunto autor.

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El ataque ocurrió sobre la medianoche del domingo 11 de octubre, en la intersección de las calles 24 y 27 de Punta del Este , y quedó registrado por cámaras de seguridad.

¿Por qué incendiaron el Mercedes Benz en Punta del Este?

Consultado sobre el motivo del ataque, Trezza explicó que la principal hipótesis policial apunta a un conflicto sentimental.

"Momentáneamente el principio de lo que se maneja, por declaraciones de ellos, es por celos con la pareja que tenía y el propietario del vehículo", afirmó el jefe de Policía.

De esta manera, el jerarca vinculó el incendio con una situación de celos que involucraría al presunto autor, su pareja y el dueño del Mercedes Benz.

Trezza aclaró que el caso se encuentra bajo investigación de Fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Quiénes son los detenidos y qué vínculo tienen?

La Policía confirmó la detención de dos personas: un hombre mayor de edad y una adolescente de 16 años. Según explicó Trezza, la menor es hermana de la pareja del presunto autor del incendio.

El jefe policial señaló que ambos fueron identificados a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y que reconocieron su participación en el episodio.

Además, indicó que el hombre no tiene antecedentes penales, aunque sí anotaciones policiales. De acuerdo con la información difundida previamente por la Jefatura de Policía de Maldonado, estaba previsto que los detenidos fueran conducidos ante Fiscalía este lunes a las 14:00 horas.

¿Cómo los identificó la Policía?

Uno de los elementos fundamentales para esclarecer el episodio fue el registro de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Trezza explicó que la Policía pudo identificar rápidamente a los involucrados porque sus movimientos habían quedado registrados.

"Nosotros ya lo teníamos registrado por las cámaras, en el Centro de Comando Unificado, y así se identificó inmediatamente porque tenían la misma vestimenta y estaban bien individualizados", sostuvo.

Las imágenes muestran la presencia de dos personas en las inmediaciones del Mercedes Benz y, según la información policial, una de ellas aparentemente arroja una botella hacia el interior del automóvil. En el lugar también fue encontrado un bidón con combustible, que fue incorporado a las actuaciones.

Según la secuencia, pasadas las 23:38 dos individuos, encapuchados y con ropa oscura, se acercan caminando por la vereda hasta el auto. Uno se ubica junto al frente mientras el otro se dirige a la parte trasera. Instantes después, con el baúl abierto, retiran de su interior un… pic.twitter.com/nR2Xx5xrKy — Marcelo Gallardo (@emepege) October 12, 2026

¿Qué daños provocó el incendio?

El fuego consumió por completo el Mercedes Benz de matrícula brasileña, que estaba estacionado en la intersección de las calles 24 y 27. Las llamas también alcanzaron a un Chery Tiggo que se encontraba estacionado en las inmediaciones y que sufrió daños parciales.

#AHORA #PuntaDelEste Incendio de vehículo en calle 27 y 24. Trabaja bomberos. No hay heridos pic.twitter.com/eD6TcFAOot — Marcelo Umpierrez 099323625 (@emekavoces) October 12, 2026

Sobre este segundo vehículo, Trezza aclaró que no fue el objetivo del ataque. "Justo estaba estacionado en la zona, sufrió las consecuencias del incendio del primer vehículo", explicó.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Seccional 10.ª y personal de Bomberos concurrieron al lugar para intervenir en el incendio. No se reportaron personas heridas.

Personal de Policía Científica también trabajó en la escena para reunir evidencias y reconstruir las circunstancias del hecho. La investigación continúa en Fiscalía, que deberá determinar la participación y eventual responsabilidad penal de las dos personas detenidas.