El sorteo del 5 de Oro del jueves 26 de noviembre de 2026 anotó un acierto en el Pozo Revancha, mientras que Oro y Plata quedaron vacante.
Con un pozo acumulado de $ 31.633.781, sólo un apostador ganó uno de los premios de La Banca.
Resultados del 5 de Oro del jueves 26 de noviembre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 16, 26, 43, 44 y 48 mientras que la bolilla extra fue la 31.
- Pozo de Oro: sin aciertos| Premio: $ 26.076.137
- Pozo de Plata: sin aciertos | Premio: $ 686.943
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 08, 09, 12, 15 y 35.
- Pozo Revancha: un acierto | $ 4.870.701
Resultados del Pozo de Oro
- 16
- 26
- 43
- 44
- 48
- Bolilla extra: 31
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 29 de noviembre a las 22 horas. Pozo acumulado de $ 41.000.000.