El sorteo del 5 de Oro del jueves 26 de noviembre de 2026 anotó un acierto en el Pozo Revancha , mientras que Oro y Plata quedaron vacante.

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Con un pozo acumulado de $ 31.633.781, sólo un apostador ganó uno de los premios de La Banca .

Los números sorteados fueron 16, 26, 43, 44 y 48 mientras que la bolilla extra fue la 31.

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Los números del sorteo Revancha fueron 08, 09, 12, 15 y 35.

Pozo Revancha: un acierto | $ 4.870.701

Resultados del Pozo de Oro

16

26

43

44

48

Bolilla extra: 31

Resultados del Pozo Revancha

08

09

12

15

35

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 29 de noviembre a las 22 horas. Pozo acumulado de $ 41.000.000.