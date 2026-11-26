La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) solicitó a la Junta Departamental de Montevideo que, antes de resolver sobre el proyecto de decreto que impide a los taxis operar a través de plataformas como Uber y Cabify , "recabe su opinión" sobre la iniciativa.

El organismo entiende que todavía necesita "conocer" los "fundamentos técnicos, económicos y jurídicos" de la propuesta para evaluar sus posibles "efectos sobre la competencia".

La resolución, firmada este jueves, se produjo luego de que Cabify solicitara una "medida preventiva" para evitar la aprobación del proyecto, que está previsto que se vote este jueves en el plenario de la Junta Departamental. La empresa cuestionó que la iniciativa prohíbe a las plataformas digitales intermediar viajes de taxis y remises, y que impida a los permisarios y conductores aceptar viajes provenientes de esas aplicaciones.

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La postura de la comisión no es vinculante, por lo que la Junta Departamental podría votar el proyecto de decreto sin tomar en consideración la recomendación.

La comisión no resolvió todavía sobre las medidas solicitadas por Cabify ni dispuso la suspensión del tratamiento del proyecto. En cambio, resolvió enviar un oficio a la Junta para ponerla al tanto de los antecedentes del procedimiento y sugerirle que "recabe su opinión" antes de tomar una decisión. El organismo también ofreció comparecer ante la Junta, "o la comisión que ésta determine".

En sus consideraciones, el organismo recordó que la Ley N.º 18.159 —la ley de defensa de la libre competencia en el comercio—tiene como objetivo fomentar el bienestar de los consumidores y usuarios mediante la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados.

Sin embargo, la comisión también señaló que el artículo 2 de esa norma "solo admite limitaciones a la libre competencia establecidas por ley por razones de interés general"; por eso, el organismo entiende que, para evaluar las restricciones planteadas por el proyecto, es necesario conocer los fundamentos.

La resolución se conoce en un contexto en el que la Intendencia de Montevideo (IM) también tomó distancia de la iniciativa impulsada por el Frente Amplio (FA). Según había informado El Observador más temprano, el director de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, defendió la coexistencia entre taxis y aplicaciones, aunque advirtió que la administración será "inflexible" respecto al cumplimiento de las tarifas reguladas para los taxímetros.

"Nosotros lo que estamos diciendo es que, conceptualmente, si una aplicación sirve como despacho de viajes, no hay motivo para no permitirle que haga despacho de viajes", había dicho Benítez. Y agregó: "Lo que no puede pasar es que los taxis cobren la tarifa UberX; eso no puede ocurrir".

El proyecto del Frente Amplio y los cuestionamientos de la oposición

La iniciativa que se discutirá este jueves en la Junta Departamental fue impulsada a partir de planteos de la Gremial Única del Taxi (CPATU), que cuestiona que los taxímetros puedan tomar viajes mediante aplicaciones que utilizan tarifas dinámicas.

El proyecto busca prohibir que las plataformas electrónicas que intermedian en la contratación de transporte privado de pasajeros también gestionen viajes de taxis y remises. A su vez, impide que los permisarios y conductores de taxímetros acepten viajes provenientes de esas aplicaciones.

La propuesta exceptúa a los sistemas tradicionales de radiotaxi y a otros servicios de despacho que no operen bajo esa modalidad. El edil del Movimiento de Participación Popular (MPP) Gonzalo Sánchez explicó a El Observador que la iniciativa apunta a que los taxis puedan utilizar aplicaciones propias, siempre que respeten los precios oficiales del taxímetro.

Sánchez cuestionó el funcionamiento de modalidades como Uber Taxi y sostuvo que surgieron "para birlar la tarifa del taxi". También aseguró que, una vez aprobada la norma, cuando un usuario solicite un Uber recibirá un vehículo habilitado como Uber.

Uber AFP

Desde la oposición, ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado cuestionaron el impacto que la prohibición podría tener sobre la oferta de transporte en Montevideo.

De acuerdo con las estimaciones manejadas durante la discusión, entre 500 y 1.000 taxis trabajan actualmente mediante estas plataformas, lo que representa cerca del 30% de la flota disponible.

Las bancadas opositoras habían planteado postergar la entrada en vigencia de la prohibición hasta el 1.º de marzo de 2027. Sin embargo, el Frente Amplio rechazó esa alternativa y finalmente se acordó que la medida comience a regir el 1.º de enero de 2027, para evitar que tenga efectos durante la zafra de diciembre.

El edil nacionalista Rafael Seijas adelantó que su bancada reclamará que la Intendencia habilite entre 500 y 700 nuevos permisos para vehículos particulares. Actualmente, el departamento cuenta con unos 1.800 permisos para ese tipo de transporte.

Los ediles opositores Federico Paganini, del Partido Colorado, y Joaquín Campos, del Partido Nacional, también cuestionaron la iniciativa y anticiparon que votarán en contra.