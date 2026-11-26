Tras solicitar la intervención del intendente de Montevideo, Mario Bergara, Uber elevó su reclamo al presidente de la República, Yamandú Orsi , para intentar frenar el avance del proyecto de decreto que busca impedir que los taxis trabajen con aplicaciones de transporte en la capital.

En una carta fechada este miércoles 25 de noviembre y firmada por Belén Romero , gerenta general regional de Uber para el Caribe, Centro y Sudamérica, la compañía solicitó al mandatario que interceda ante las autoridades departamentales y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la aprobación de la iniciativa para su inversión en Uruguay .

La empresa cuestionó que la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental de Montevideo aprobara el proyecto impulsado por ediles del Frente Amplio " sin debate, y sin argumentos que lo respaldan ".

Uber pidió a Bergara que intervenga para darle una "revisión urgente" al proyecto que prohíbe a los taxis trabajar con aplicaciones

" Por sus consecuencias, este proyecto requiere una revisión urgente antes de continuar su tratamiento ", sostuvo la compañía.

La iniciativa será tratada este jueves en el plenario de la Junta Departamental y cuenta con los votos del oficialismo para su aprobación. El proyecto surgió a partir de un planteo de la Gremial Única del Taxi, que manifestó su preocupación por la posibilidad de que las aplicaciones de transporte procesen y asignen viajes a vehículos con taxímetro.

Uber advirtió a Orsi por las consecuencias para la inversión en Uruguay

En su carta al presidente, la empresa destacó que, en los más de 10 años que lleva operando en Uruguay, más de 1,8 millones de usuarios utilizaron la plataforma. Además, señaló que los turistas realizan el 10% de los viajes y que el 32% de los kilómetros se recorren en vehículos de cero emisiones.

Uber sostuvo que la aprobación del proyecto afectará las posibilidades de los taxistas de complementar sus ingresos y limitará la libertad de elección de los pasajeros, que perderán una alternativa para comparar precios y tiempos de espera.

Sin embargo, la compañía advirtió que su preocupación trasciende la regulación del transporte en Montevideo y puso el foco en las posibles consecuencias para la imagen de Uruguay como destino de inversiones tecnológicas.

"Uruguay ha construido una reputación de seriedad, estabilidad y confianza institucional que constituye una ventaja para atraer inversiones y desarrollar nuevas actividades", señaló Romero.

"Limitar que los taxis incorporen herramientas digitales ya disponibles entra en tensión con ese propósito. Una decisión de alcance departamental puede generar una señal de alcance internacional", agregó.

El pedido de Uber a Orsi para postergar la votación

La compañía solicitó al presidente que facilite una instancia de diálogo con las autoridades de Montevideo y promueva la postergación del tratamiento de la iniciativa hasta que se evalúen sus consecuencias y se escuche a los actores involucrados.

"Formulamos este pedido con pleno respeto por las competencias y la autonomía del Gobierno Departamental", aclaró la empresa, que también solicitó una reunión con Orsi o con el equipo que el mandatario designe.

"Confiamos en que su intervención contribuirá a evitar una decisión que reduzca las oportunidades de los taxistas, la libertad de los usuarios para elegir cómo moverse, y ponga en riesgo la inversión de Uber en Uruguay", concluyó Romero.

Los taxis representan uno de cada tres viajes de Uber en Montevideo

El planteo al presidente se suma a la carta que la empresa envió este miércoles a Bergara, en la que también solicitó una revisión urgente del proyecto.

En declaraciones enviadas a El Observador, Uber aseguró que los taxis ya representan uno de cada tres viajes realizados a través de la plataforma en Montevideo.

La compañía también planteó que, ante una eventual aprobación del proyecto, una alternativa sería concentrar su operación en la capital en el servicio de taxis y complementarla con vehículos registrados en Canelones para atender al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

La iniciativa también generó cuestionamientos entre ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, quienes advirtieron sobre una posible reducción de la oferta de vehículos y un aumento de los precios para los usuarios.

Cabify, por su parte, sostuvo que el proyecto vulneraría la normativa nacional vigente y adelantó que analiza posibles acciones legales ante una eventual aprobación.