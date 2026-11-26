La Policía detuvo este miércoles a un hombre de 33 años que estaba requerido por su presunta participación en la rapiña a un residencial de adultos mayores del barrio Atahualpa , ocurrida el pasado 3 de julio y que derivó en un tiroteo en el que un efectivo policial resultó gravemente herido.

La detención se concretó en la plaza lindera al exedificio Libertad, actual sede de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), informó en primera instancia Subrayado y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior .

Tras un trabajo de inteligencia del Departamento de Homicidios , los investigadores obtuvieron información sobre la presencia del requerido en la zona y desplegaron un operativo con apoyo del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior .

Accidente fatal en Maldonado: un hombre de 47 años murió tras volcar el auto que conducía en la ruta 39

Directora del hospital pediátrico Pereira Rossell presentó la renuncia: trabajará hasta el 20 de diciembre

El hombre estaba acompañado por otra persona y, cuando los efectivos se acercaron para detenerlo, ambos intentaron escapar a pie. Tras una persecución, los policías lograron capturar al requerido , a quien le incautaron un teléfono celular y una mochila que contenía un dron.

El detenido será conducido este jueves ante la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Mirta Morales.

El sospechoso había logrado evadir a la Policía durante procedimientos anteriores y, según el consignado medio, era conocido por los investigadores por su vinculación con rapiñas a financieras, casas de cambio y empresas de remesas. Cuenta con un antecedente penal por rapiña de 2017.

La rapiña al residencial: delincuentes disfrazados de funcionarios de ASSE y un sobre con dinero

El pasado 3 de julio, cuatro delincuentes participaron de una rapiña a un residencial ubicado en la esquina de avenida Millán y Juan Rodríguez Correa, en el barrio Atahualpa, en Montevideo.

Según había informado entonces el Ministerio del Interior, los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de ASSE y buscaban un sobre con dinero que se encontraba en el establecimiento.

Un video de las cámaras de seguridad del residencial, al que accedió El Observador, registró el asalto. En otras imágenes obtenidas durante el operativo policial se pudo observar a dos de los delincuentes con disfraces y pelucas.

Cámara de seguridad del residencial

Al momento de la rapiña había 71 personas dentro del residencial: 54 adultos mayores, 13 funcionarios y cuatro visitantes.

El asalto derivó en un enfrentamiento a tiros con efectivos de la Unidad de Respuesta Policial de Montevideo (URPM) de la Zona III, en el que dos policías resultaron heridos de bala.

Dos policías baleados y un amplio operativo para capturar a los responsables

Uno de los efectivos sufrió una herida de arma de fuego en el hemitórax izquierdo, por la que debió ser intervenido quirúrgicamente. Permaneció internado en CTI en estado muy grave, aunque logró recuperarse y posteriormente fue dado de alta.

La otra funcionaria sufrió una herida de bala en la pierna derecha y un hematoma en la espalda producto del impacto de un proyectil que fue contenido por su chaleco balístico.

La Policía presumía, además, que al menos uno de los delincuentes había resultado herido de bala durante el enfrentamiento.

Tras el tiroteo, el Ministerio del Interior desplegó un amplio operativo policial por tierra y aire, que contó con la participación de un helicóptero y vehículos blindados.

Debido a la gravedad del episodio, la investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, que logró identificar a los presuntos autores del asalto y que este miércoles, casi cinco meses después de la rapiña, concretó la detención de uno de los hombres requeridos.