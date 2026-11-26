La abogada Lorena Roqueta reconoció que se equivocó en dar distintas versiones sobre el caso de estupefacientes del 2012 por el que fue condenada . Inicialmente la directora electa del Banco de Previsión Social (BPS) había afirmado a El Observador que fue sobreseída, pero después en diálogo con Montevideo Portal admitió que fue condenada que cumplió tareas comunitarias y luego se declaró extinguido el delito .

"Fue un error específico en decir se extinguió el delito, puse sobreseída", dijo Roqueta sobre el mensaje que le envió a El Observador al ser consultada por el caso. "En ese momento estás impactada, quise cumplirle (a la periodista de El Observador, Natalia Roba) y obviamente reconozco el error ", agregó la directora electa este jueves en diálogo con streaming En Clave de El País.

Según surge de un documento al que accedió El Observador, el 7 de octubre de 2012 el juzgado letrado de Colonia de primer turno procesó con prisión al hermano de Roqueta y a otro hombre por un delito continuado de suministro de estupefacientes mientras que a ella le imputó un delito continuado de transporte de estupefacientes . Los imputados tenían en ese momento 24 y 25 años mientras que ella tenía 28 años y aún no era abogada, ya que se recibió en 2015 y de escribana en 2018.

Roqueta se desempeña en el área jurídica de la Intendencia de Colonia desde diciembre de 2005 y figura como presupuestada desde 2012 , justamente el año en que fue procesada.

El domingo pasado, Roqueta fue electa para ser directora en representación de los trabajadores en las elecciones del BPS, instancia en la que le ganó a la lista apoyada por el PIT-CNT. Tras el resultado "la prensa empieza a llamarte, cuando vos sos del interior no estas acostumbrado a los medios de prensa", contó la abogada.

Roqueta explicó por qué dijo que había sido sobreseída

"Me llega este mensaje –en relación al de consulta de El Observador– a las 22:30 donde una periodista me pregunta sobre este tema, por supuesto que es un tema que a mí no me enorgullece, es muy doloroso para mí y para mi familia", contó.

"Para nosotros estaba enterrado desde el 2012, no quise ser descortés porque entiendo que es una trabajadora, y contesté totalmente sin pensar. Cuando un tema te toca las fibras más íntimas, te revuelve un dolor, y te hace generar un recuerdo que uno lo lleva muy adentro", añadió y contó que en esos momentos "te olvidas que sos abogada, te olvidas como te llamas, te olvidas donde estás".

"No hay otra cosa más. Quise cumplir con ese mensaje y por supuesto que entiendo el término", dijo entre la distinción entre sobreseída y condenada.

La directora electa fue consultada si hubiera sido mejor comunicarlo en campaña. "Yo entiendo que no, nadie habla de su vida privada, nadie tiene porque hablar de su vida privada a todo el Uruguay. Para mí es un hecho que pasó en 2012. En lo que es Tarariras, que es el lugar donde yo soy, resonó. Obviamente que somos todos conocidos ahí, en Colonia también tuvo su impacto", respondió. "Para mí es un tema de superación, yo no busqué hacer una campaña de decir yo cometí este delito y salí adelante", sentenció.

La trama detrás de la condena: el rol de su expareja y su hermano

Roqueta también contó como, según ella, se enteró del caso. "Vivía en Montevideo, estudiaba y estaba empezando mi segundo año de facultad de la carrera de Abogacía. Tocan el timbre del apartamento donde yo vivía a la noche. No atiendo porque en Montevideo es imposible atender, insisten y me llaman por teléfono. Me dicen que es una agente que tenía que detenerme porque habían agarrado a mi hermano con droga", recordó.

A su vez comentó que su expareja también estaba involucrado en el caso. "Me llevan en Colonia y ahí empieza un procesamiento para mi hermano y para mi expareja. Y a mí me condenan por transporte porque mi pareja muchas veces viajó conmigo a Colonia, y el en su equipaje llevaba droga, es algo que lo ataron conmigo", añadió y afirmó que desconocía que esto sucedía.

"Mi pareja no era alguien que consumía, transportaba. Mi hermano en Colonia lo que pasaba es que la comercializaba. Mi hermano vivía en mi casa en Colonia, donde yo viví siempre porque era el lugar donde tenía para vivir. Yo siempre supe que tenía problemas de adicciones y vivíamos con eso", afirmó.

"Cuando vas a un juicio el juez valora, y el tema del transporte lo ataron a eso. Que nosotros muchas veces viajábamos juntos y es verdad. Me adjudicaron el delito como que habían elementos de convicción suficiente y ahí me condenaron a tareas comunitarias", agregó.

La "mala decisión" de Roqueta para "salvar a su hermano"

La directora electa fue consultada si fue injustamente condenada en el caso. "Yo asumí una responsabilidad para salvar a mi hermano", respondió. "Cuando a mi hermano lo agarraron y veía que lo iba a llevar a la cárcel, fue un shock tan grande para mí que dije 'sí sí, yo sabía'. Porque si no la pena se acrecentaba en él. Ese era el concepto que yo tenía cuando tenía 28 años", añadió.

Ante la respuesta de los periodistas quienes le dijeron que el aumento de penas no funciona de esa forma, ella contestó: "¿Pero eso lo sabes cuando? Cuando vos estudiaste y te informaste. A mis 28 años de edad... Estaba asesorada, era estudiante de Abogacía, pero cuando vos estás estudiando no sabes nada".

"Obviamente que esa mala decisión tuvo un perjuicio en mí. Con el diario de hoy puedo decir, eso no es así, no se acrecienta. Tenía un abogado excelente, pero ahí juega lo emocional", agregó.

La hoy abogada respondió que su hermano y su expareja le ocultaban todo el entramado. "Ellos lo declaran en la causa. Declaran que yo no sabía nada", añadió.

"Mi hermano es una persona que cometió esto no por plata, sino por una enfermedad. Viene de una niñez de violencia extrema donde mi padre era una persona excelente hasta que falleció mi hermano a los cinco años. Ahí empezó a culpar y a tomar una revancha contra él, que padeció violencia física continua. Todos la padecimos. También donde una madre muy enferma, que desde que yo tengo siete años estaba muy enferma, y por lo tanto nos estaba preparando para cuando no estuviera", añadió.

"Así como mi padre se volvió alcohólico cuando falleció su hijo, o sea mi otro hermano, mi hermano comenzó con temas de adicción cuando falleció mi madre", agregó. A su vez dijo que su pareja de ese entonces "viajaba con droga" y ella "lo desconocía".