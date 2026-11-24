La abogada Lorena Roqueta dio el batacazo este fin de semana al vencer en las elecciones del BPS y quedarse con la representación de los trabajadores que estaba en manos del Pit-Cnt desde 1992.

Roqueta cosechó 454.917 votos con la lista 15 , casi 82 mil más que Carlos Clavijo, que con la lista 11 buscaba mantener la hegemonía de la central sindical.

Su candidatura fue promovida por José “Pepe” Pereyra , actual director del BPS por las empresas, orden en el que postuló a Jorge Fernández –que también ganó–, al tiempo que impulsó a Renaldo Borriero en los jubilados , una representación que se definirá entre los votos observados aunque Estela Ovelar de Onajpu parte con una pequeña ventaja.

Lorena Roqueta afirmó que los trabajadores dijeron “basta al PIT-CNT” y “eligieron a una militante del Partido Nacional”

Lorena Roqueta, la abogada de 42 años que milita en el Partido Nacional y dio el batacazo en las elecciones del BPS

Además del impulso de Pereyra, Roqueta cosechó el apoyo del Partido Nacional , que militó por su candidatura a través de la Secretaría de Asuntos Sociales, que lidera el exdiputado Álvaro Viviano .

Fuentes nacionalistas señalaron a El Observador que desde Asuntos Sociales gestionaron apoyos, coordinaron logística y movilizaron la estructura del entramado social blanco en favor de Roqueta.

“Lo digo con orgullo, soy una votante blanca, he sido militante del Partido Nacional, y los trabajadores a nivel país, robando en estas candidaturas, eligieron a una militante del Partido Nacional”, dijo la nueva directora este lunes en una rueda de prensa en el Parlamento tras reunirse con los legisladores blancos.

Roqueta es de Tarariras en Colonia y tiene un vínculo de cercanía con la dirigente María de Lima, que hizo el nexo con el directorio del PN y principalmente con Asuntos Sociales. Viviano señaló que colaboraron en conectar la candidatura con referentes de todo el país y apuntaron a concientizar en la importancia de votar a una candidata que representara sus intereses.

Durante la jornada de este domingo, militantes blancos estuvieron repartiendo listas, reponiendo y fiscalizando en los distintos circuitos.

Tras la elección, los blancos emitieron un comunicado en el que felicitaron a Roqueta y reconocieron a los “cientos de militantes sociales anónimos nucleados en Asuntos Sociales, que asumieron este compromiso con enorme responsabilidad y vocación de cambio”. “Su trabajo y entrega fueron fundamentales para alcanzar estos resultados”, señalaron.

Además del BPS, desde Asuntos Sociales los nacionalistas también han promovido la militancia en las elecciones universitarias, la elección de miembros del Codicen y los consejos vecinales.

Dirigentes blancos consideraron este lunes que el involucramiento fue una buena prueba porque independientemente de las condiciones de los candidatos y su origen, se activó la militancia social del partido para este objetivo, y se generó una muy buena comprensión de la estructura política pensando en 2029.

Desde su asunción como presidente del directorio, Álvaro Delgado le ha dado un rol de relevancia a esta secretaría, ya que independientemente de fortalecer la militancia social dentro del partido se ha querido convertir el espacio también como un nexo con la sociedad civil organizada. “Muchas veces se repite un término que era común escuchárselo a Wilson de que Asuntos Sociales es el puente del partido con la sociedad real, enganchando la base de comunicación con ella”, dijo Viviano.

Ya desde la noche del domingo, varios dirigentes nacionalistas –y también de la coalición– destacaron la victoria de Roqueta. Javier García habló de una “histórica victoria contra todo el aparato del Pit-Cnt”, mientras que Pablo Abdala planteó que el gobierno debería interpretar el “contundente pronunciamiento de los trabajadores y la derrota del PIT-CNT” retirando el proyecto para bajar la edad de jubilación, y Sebastián da Silva dijo que los que “dudan del resultado de la batalla cultural” estaban viendo a “lo más rancio del aparato de izquierda de rodillas frente al pueblo”.

"Se transformó en otra cosa"

La cercanía de Roqueta con los nacionalistas también generó cuestionamientos.

Clavijo, el actual director y perdedor en la elección, planteó que no era una “elección política sino social” pero “se transformó en otra cosa, y eso es un poco preocupante”.

“Por supuesto que ganaron en buena ley. Nosotros creemos que es parte de un juego más político-partidario que social”, agregó en declaraciones a La Diaria.

El Pit-Cnt, en tanto, emitió un comunicado en el que señaló que en los próximos días iniciará un proceso de análisis cualitativo de los resultados con el propósito de construir una “síntesis superadora” y aseguró que “seguirá con atención” que la representación de los trabajadores en el BPS “no sea objeto de beneficio para intereses ajenos a los trabajadores y trabajadoras”.

“Este resultado, sin desconocer la incidencia de otros factores explicativos, no puede analizarse al margen de la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”, agregó.

Por último, el comunicado compartido por el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, expresa que hubo una “inversión de importantes recursos económicos en operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva, orientadas a construir una realidad contaminada mediante el uso de trolls, bots y noticias falsas”.

“Estas prácticas forman parte de una estrategia que no solo erosiona las estructuras históricas de representación social, sino que también debilita las bases mismas de la democracia. Se trata de un fenómeno de enorme relevancia, cuyos efectos trascienden ampliamente esta instancia electoral y que, por tanto, merece una profunda reflexión por parte del conjunto de la sociedad y sus instituciones”, sentencia el texto aunque no menciona casos específicos.