La discusión sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) llegó al Parlamento con advertencias de académicos sobre los riesgos de intentar resolver los problemas de independencia del organismo mediante cambios en los requisitos profesionales de sus autoridades.

En una sesión de la Comisión Especial de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes realizada el 12 de noviembre, el constitucionalista Jaime Sapolinski y los politólogos Daniel Buquet y Daniel Chasquetti analizaron distintas iniciativas legislativas vinculadas con el organismo.

Una de ellas propone que los integrantes del Directorio sean exclusivamente abogados que hayan ejercido durante al menos diez años como magistrados del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Ministerio Público.

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Si bien Sapolinski no identificó impedimentos constitucionales manifiestos para establecer esos requisitos, advirtió que la fórmula podría excluir a otros profesionales con conocimientos relevantes para el funcionamiento de la Jutep.

Buquet fue más crítico con la propuesta. Consideró que limitar las designaciones a personas provenientes del sistema judicial no necesariamente eliminaría la influencia partidaria, sino que podría trasladar la búsqueda de candidatos políticamente afines al propio ámbito judicial.

“Prefiero, en todo caso, el partidismo transparente al partidismo oculto”, sostuvo el académico, quien defendió el valor del mutuo contralor y de los acuerdos políticos en la tradición institucional uruguaya.

“El problema de fondo no son los nombres”

Chasquetti también puso en duda que la modificación propuesta constituya una solución suficiente para los problemas del organismo.

“Lo segundo es que acá el problema de fondo no son los nombres, sino la independencia técnica”, afirmó. A su juicio, los partidos políticos han tenido dificultades para seleccionar autoridades de la Jutep que generen confianza más allá de sus propias filas.

El politólogo consideró que el organismo no debió ser tratado como un cargo más dentro de los acuerdos políticos de designación de autoridades y sostuvo que los partidos deberían haber procurado personas de mayor reconocimiento y aceptación general. Chasquetti también cuestionó la actuación reciente de la Junta y mencionó expresamente el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, pese a que los servicios técnicos del organismo habían observado su doble de condición de jerarca público y funcionario de varias mutualistas.

“Porque esto de Danza, para mi gusto, fue un mal paso que dio. Esto de tomar una decisión en contra de los servicios jurídicos, me asombró mucho”, expresó Chasquetti.

El académico vinculó sus reparos con la necesidad de proteger la independencia técnica del organismo y advirtió que esta puede verse afectada no solamente por las designaciones, sino también por la insuficiencia de recursos presupuestales.

"Yo creo que los partidos políticos son como un caballo desbocado. Si no los frenás se llevan todo por delante (...) Yo creo que si vos pones tres jueces los van a intentar cooptar, como intentan cooptar a los militares", sostuvo

Respaldo a la publicación de las discordias

Otro de los temas que concitó atención fue el proyecto del diputado Diego Echeverría que procura establecer la incorporación de los fundamentos de los votos discordes a las resoluciones de la Jutep.

La iniciativa fue presentada luego de la controversia generada por el cambio de criterio del organismo respecto de la inclusión de las posiciones minoritarias en sus actos administrativos.

El diputado Pablo Abdala recordó que la Junta había dejado de incluir esos fundamentos en sus resoluciones y señaló que incluso se había dispuesto revisar actas anteriores para eliminar discordias.

Al ser consultado sobre el asunto, Sapolinski defendió la conveniencia de que las opiniones discrepantes sean conocidas. El constitucionalista explicó que el Instituto de Derecho Constitucional mantiene la práctica de remitir las distintas posiciones cuando existen diferencias de interpretación entre sus integrantes. Ante la consulta de si esa práctica también resultaba conveniente para las resoluciones administrativas, respondió afirmativamente.

“Me parece que tiene que ver con la transparencia”, sostuvo. Buquet coincidió con esa valoración y destacó especialmente la importancia de que las personas destinatarias de una resolución puedan conocer los fundamentos de quienes votaron en contra.

Actualmente, las discordias pueden quedar registradas en las actas del Directorio, que son públicas, pero esas actas no necesariamente acompañan la notificación del acto administrativo al interesado.

“No creo que haga ningún daño obligar a que se incluya la discordia en esta comunicación”, afirmó Buquet.

El académico introdujo, sin embargo, una precisión al considerar importante que las discrepancias estén debidamente fundamentadas y no respondan simplemente a una lógica de oposición política.

Diferencias sobre el futuro de la Junta

Durante la sesión también se examinó un proyecto que propone derogar la ley de creación de la Jutep. Sapolinski advirtió que una eventual eliminación del organismo podría generar tensiones con los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de prevención y combate a la corrupción.

Buquet, por su parte, se manifestó contrario a su supresión y señaló que las evaluaciones internacionales han puesto el acento en las limitaciones de recursos y capacidades de la institución.

Las comparecencias dejaron expuestas distintas perspectivas sobre cómo fortalecer a la Junta, pero también una preocupación compartida por las garantías de funcionamiento de un organismo encargado de controlar la ética en la función pública.

Mientras algunos proyectos apuntan a modificar los requisitos para designar a sus autoridades, las intervenciones académicas colocaron en el centro de la discusión la independencia técnica, la calidad de las decisiones y la transparencia de los procedimientos. En ese marco, la publicación de las discordias internas apareció como uno de los cambios que recibió respaldo expreso de los especialistas consultados.