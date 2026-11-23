Lorena Roqueta, directora electa del Banco de Previsión Social (BPS) por el orden de los trabajadores activos, habló tras su victoria del domingo y afirmó que ella y su equipo hicieron una campaña electoral “peleando contra el PIT-CNT y peleando contra el desconocimiento” .

“Eso es mala representatividad, porque si la gente supiera qué es lo que hace un representante social, tendría una inclinación hacia un lado u otro, o a escuchar una propuesta”, señaló Roqueta en Todo un tema, por El Observador Streaming.

Ese esfuerzo por informar, relató la dirigente, se dio en un escenario que calificó como hostil para quienes buscan competir contra el oficialismo de la Lista 11. “La estructura de ellos vota y la elección está pensada para las estructuras. Por eso ahora la gente dice que es un batacazo, porque se luchó ya con tener una segunda lista. Se luchó contra un PIT-CNT que ahoga, se luchó en pos de la libertad de los trabajadores ”, afirmó.

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Según explicó, hasta último momento debieron aclararle a los votantes qué estaba en juego para que la ciudadanía “no votara por la multa, sino por un cambio” . Esa falta de información, indicó, también atraviesa el orden de los jubilados, donde todavía resta definir si se impone su línea de trabajo o si se mantiene la Onajpu.

El peso de la estructura y los requisitos para postularse

Roqueta subrayó la dificultad de competir en estas condiciones. “El PIT-CNT siempre vota y tiene su estructura que baja línea y llama al votante. Cuando vos tenés un desconocimiento por otro lado, por supuesto que le saca votos al segundo candidato”, sostuvo.

En relación con ese punto, cuestionó las reglas vigentes para acceder a la candidatura de los activos en el directorio y consideró que favorecen a la central sindical: “La estructura del PIT-CNT se hace sentir, porque no es cualquiera el que se presenta a una elección. Es algo que políticamente tendría que verse: vos podés presentarte si tenés un sindicato que te apoya, donde el PIT-CNT aprieta”.

La directora electa relató su propia experiencia como funcionaria de la Intendencia de Colonia. Según contó, Adeom Colonia recibió presiones y finalmente resolvió no respaldarla. “A nosotros nos lo hizo sentir con Adeom Soriano. Yo trabajo en la Intendencia de Colonia, Adeom Colonia tuvo la presión y terminaron no postulándome. Me postuló Adeom Soriano, que dijo: ‘No, los trabajadores en esta elección tenemos que tener dos propuestas y después que gane la mejor’”, recordó.

Sobre la vía alternativa de reunir 15.000 firmas para competir sin respaldo sindical, la ganadora de la elección de los activos concluyó que “ningún trabajador del país” logra alcanzar esa cifra.