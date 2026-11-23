Tras una investigación de 11 meses que reunió más de 4.000 páginas de evidencia, la Policía Nacional desarticuló una de las nueve principales organizaciones criminales del país y capturó a su cabecilla, Luis “Tato” Moyano , de 34 años y poseedor de cuatro antecedentes penales.

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El despliegue, denominado Operación Aruba , incluyó 25 allanamientos simultáneos en Montevideo, Canelones y Florida en la mañana de este lunes 23 de noviembre. El operativo dejó 13 detenidos a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 2.º Turno y tres personas requeridas, informaron el ministro de Interior Carlos Negro y el Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, en una conferencia de prensa.

Negro destacó que el detenido operaba como “un verdadero proveedor de proveedores” y lo señaló como “quizás el más importante de los traficantes en la zona noreste del departamento de Montevideo”.

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El jerarca reveló que el sospechoso ya era un objetivo prioritario durante su etapa como fiscal y continuó siéndolo en la actual gestión.

Viajes a Asia y una casa a nombre de un tercero

Clavijo calificó el procedimiento como “25 allanamientos de rápida definición y alta peligrosidad”. El jerarca detalló que Moyano quedó detenido por tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y lavado de activos.

“Además de tener control sobre muchas bocas que proveían a otras, realizaba viajes al exterior asiduamente a Asia, Medio Oriente y, en el continente, a Paraguay”, afirmó Clavijo.

En el marco del análisis patrimonial, los investigadores detectaron una casa de importante valor recién terminada que no figuraba a nombre del cabecilla, pero que fue adquirida por un tercero con dinero aportado por el propio Moyano. El inmueble quedó a disposición de la Justicia.

Clavijo precisó que la banda ejercía predominio sobre el eje de Ruta 8 y hacia el oeste hasta Camino Maldonado. De este modo, descartó vinculaciones con la balacera registrada en la zona sureste (Malvín Norte y Boix y Merino) que impactó en la Facultad de Ciencias.

Incautaciones

Los allanamientos terminaron con 13 detenidos y los siguientes elementos incautados: