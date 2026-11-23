Tras una investigación de 11 meses que reunió más de 4.000 páginas de evidencia, la Policía Nacional desarticuló una de las nueve principales organizaciones criminales del país y capturó a su cabecilla, Luis “Tato” Moyano, de 34 años y poseedor de cuatro antecedentes penales.
El despliegue, denominado Operación Aruba, incluyó 25 allanamientos simultáneos en Montevideo, Canelones y Florida en la mañana de este lunes 23 de noviembre. El operativo dejó 13 detenidos a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 2.º Turno y tres personas requeridas, informaron el ministro de Interior Carlos Negro y el Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, en una conferencia de prensa.
Un "proveedor de proveedores" bajo la lupa hace años
Negro destacó que el detenido operaba como “un verdadero proveedor de proveedores” y lo señaló como “quizás el más importante de los traficantes en la zona noreste del departamento de Montevideo”.
El jerarca reveló que el sospechoso ya era un objetivo prioritario durante su etapa como fiscal y continuó siéndolo en la actual gestión.
Viajes a Asia y una casa a nombre de un tercero
Clavijo calificó el procedimiento como “25 allanamientos de rápida definición y alta peligrosidad”. El jerarca detalló que Moyano quedó detenido por tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y lavado de activos.
“Además de tener control sobre muchas bocas que proveían a otras, realizaba viajes al exterior asiduamente a Asia, Medio Oriente y, en el continente, a Paraguay”, afirmó Clavijo.
En el marco del análisis patrimonial, los investigadores detectaron una casa de importante valor recién terminada que no figuraba a nombre del cabecilla, pero que fue adquirida por un tercero con dinero aportado por el propio Moyano. El inmueble quedó a disposición de la Justicia.
Clavijo precisó que la banda ejercía predominio sobre el eje de Ruta 8 y hacia el oeste hasta Camino Maldonado. De este modo, descartó vinculaciones con la balacera registrada en la zona sureste (Malvín Norte y Boix y Merino) que impactó en la Facultad de Ciencias.
Incautaciones
Los allanamientos terminaron con 13 detenidos y los siguientes elementos incautados:
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Armamento: cinco armas de fuego (dos revólveres, dos pistolas y una escopeta), 228 municiones y cartuchos, y cinco cargadores.
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Sustancias (pendientes de pericia química): 1,230 kilogramos de sustancia blanca, 987,92 gramos de sustancia amarillenta y 77,55 gramos de sustancia vegetal.
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Dinero y vehículos: $ 253.904 (pesos uruguayos), $ 1.100 (pesos argentinos) y tres automóviles.
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Equipamiento y vigilancia: 26 teléfonos celulares, dos computadoras, tres grabadores de video, ocho cámaras de seguridad, un dispositivo de rastreo, un inhibidor de señal, nueve balanzas de precisión y documentación.