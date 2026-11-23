Utilizar los fondos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) para la financiación del Instituto Nacional de la Leche (INALE) "es algo que está mal , es algo que no corresponde ", afirmó a El Observador Rafael Normey, presidente de la Federación Rural (FR) .

Esa decisión, que cuenta con media sanción en el Poder Legislativo -en el Senado- y es muy cuestionada desde el sector productivo, "vamos a intentar revertirla", añadió.

"El INALE para nosotros es estratégico, es fundamental y tiene un problema de financiamiento que hay que solucionar" , aclaró antes de mencionar los cuestionamientos a la decisión de los senadores de la República.

Añadió que las gremiales lecheras, sobre todo la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF) que integra la FR y el resto de productores tamberos que están dispersos en diferentes federadas de Federación Rural, "nos han expresado que la forma de solucionar esto era con los aportes que hace la lechería al LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), que la mitad de lo que aportan al LATU vaya para el INALE y el resto al LATU y con eso se estaría solucionando".

Cuando eso era lo que se estaba considerando, complementó, "aparece esta idea, donde en vez de la mitad iría el 25% y además un monto fijo que saldría de INAC, unos $ 21 millones por año, ajustable por IPC".

Sobre esa alternativa que surgió, reflexionó: "Quedamos todos bastante sorprendidos, conceptualmente creemos que es un error".

Alternativa: la tasa por la exportación de vaquillonas lecheras

Señaló, como detalle, la existencia de un aporte que hace la lechería al INAC por la exportación en pie de vaquillonas de la raza Holando, un recurso que se entiende "tendría que ir a la lechería en vez de al INAC", tratándose de un recurso de monto variable -depende de cada año- y muy inferior a los $ 21 millones mencionados, bastante menos de la mitad de ese monto fijo.

Se trata, puntualizó, de vacunos que se van vivos con destino a lechería y no para producción de carne.

Conceptualmente, explicó el presidente de la entidad ruralista, lo que se plantea es "que la lechería y la leche paguen el INALE y la carne el INAC, como corresponde y no andar cruzando, subsidiando uno con otro, porque ahí podemos entrar en un antecedente extremadamente complejo".

El poder de lobby del LATU

Además de lo detallado, Normey mencionó "el poder de lobby que tiene el LATU y el corporativismo que apoya al LATU que realmente nos sorprende".

Con base en "prioridades que tiene que atender el Uruguay -dijo-, evidentemente atender al INALE es mucho más prioritario que seguir engrosando un LATU que a lo que se dedica es a comprar terrenos y propiedades en la vuelta de Carrasco".

"Es un tema de prioridades, de qué es más importante", afirmó.

"Hay un corporativismo que no logramos romper, son estas cosas que nos complican en el Uruguay", expresó.

El INAC y una reserva de US$ 60 millones

Con el foco puesto en el INAC, Normey recordó que "hace muchos años que venimos solicitando que se baje la tasa, el INAC cobra demasiado dinero, está con US$ 60 millones de reserva, evidentemente eso genera una necesidad de gasto y una caja para solucionar temas que no tienen nada que ver con el INAC", lo que "desvirtúa totalmente la herramienta del INAC".

"El INAC es estratégico, fundamental, clave y hay que apoyarlo al máximo, pero evidentemente esto de cobrar una tasa generó que con el aumento de los precios de exportaciones y de los volúmenes de exportaciones la recaudación del INAC se fuera mucho más allá de lo debido y ahora debemos bajar esa tasa", explicó.

Normey dijo que hace años que se viene solicitando eso y que ese pedido se va a sostener, porque "INAC recauda demasiado".

Si la fórmula no es bajar la tasa, mencionó, habrá que buscar otra, tal vez topear el aporte.

El Museo de la Carne y el carnaval en Brasil

"Tenemos una reserva, hoy aparece esta idea del INALE, también están apareciendo ideas de financiar un museo de la carne que se está discutiendo en el seno del INAC que como idea no es mala, una inversión de un millón de dólares, prácticamente US$ 200 mil de gasto anual para mantenerlo, realmente nos parece que debemos darle una vuelta de tuerca a este tema y analizarlo con mente mucho más fría porque después que creamos este tipo de estructuras hay que mantenerlas y todo va a salir siempre del mismo lugar, no tiene una evaluación adecuada este proyecto, hay que revisarlo", reclamó.

También, informó, están apareciendo "otras cosas" en la Junta del INAC, "como que el Ministerio de Turismo le está pidiendo que le financie una campaña en el carnaval de Río de Janeiro y no solo eso, esa propuesta llegó a la Junta como una propuesta estudiable y eso nos preocupa, vemos que el INAC empieza a ser una caja atractiva para cualquier tipo de ideas".

Volviendo a la decisión encaminada en el Poder Legislativo, informada al inicio, "es un error", reiteró y expresó: "Tenemos que seguir peleándolo por el lado del LATU, que es el ámbito en el que se venía discutiendo y donde se tenía bastante consenso".

"Vamos a seguir tratando de convencer a los legisladores, ahora por el lado de los Diputados, y de sensibilizar a la opinión pública, para ver si logramos que se revierta una decisión que viene por el lado del Senado con media sanción y con el apoyo de todos los partidos políticos, con lo cual viene bastante complicado", concluyó Normey.