Federación Rural cuestionó a gobiernos departamentales que prohíben o limitan el uso de la caminería

La Federación Rural (FR) , mediante un comunicado remitido a El Observador este martes 18 de agosto, expresó su "preocupación y discrepancia" con "medidas adoptadas por algunos gobiernos departamentales" que "prohíben o restringen la circulación de tránsito pesado luego de períodos de lluvias" .

Tras puntualizar que se entiende que el cuidado y mantenimiento de la infraestructura víal "es fundamental", indicó que "no puede priorizarse el cuidado de las carreteras por encima de la continuidad de la producción y de la actividad económica del país" .

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Con base en fuentes consultadas por El Observador este miércoles, los departamenos que los productores coinciden es donde están apreciando más la actitud denunciada son Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Florida y Río Negro. Se trata de un tema que se aspira sea considerando como prioritario en un próximo Congreso Nacional de Intendentes.

Necesidad permanente de uso de la caminería

La gremial que preside Rafael Normey señaló, además, que "el sector agropecuario necesita movilizar ganado, cosechas, insumos, raciones y demás productos en forma permanente".

"Como productores somos los principales interesados en tener nuestros caminos en condiciones aptas y seguras, por lo que somos cautelosos al momento de coordinar nuestras cargas", marcó.

También expresó que "nos preocupa especialmente que se establezcan prohibiciones de circulación en caminos que no se encuentran en condiciones adecuadas como consecuencia de los malos mantenimientos, reparaciones deficientes o falta de obras necesarias".

Límites al sector agropecuario

En el comunicado la entidad ruralista apuntó: "No consideramos justo que el productor termine asumiendo las consencuencias de deficiencias en la infraestructura mediante restricciones que afectan directamente su actividad".

"Limitar al sector agropecuario es limitar al país", se expuso como consideración final en el comunicado mencionado.

Restricciones al tránsito pesado y caminos rurales. pic.twitter.com/yg3Ii4jSpO — Federación Rural (@federacionrural) August 19, 2026

El ejemplo de Soriano

Tras el comunicado de la FR, emitió el suyo la Asociación Rural de Soriano (ARS) -que es presidida por Jorge Andrés Rodríguez- respaldando a la gremial que integra pero, además, puntualizando: "Queremos poner en valor la relación de diálogo y trabajo conjunto que la ARS mantiene con el gobierno departamental (...), Soriano es uno de los departamentos con mayor intensidad de uso de su caminería rural (...), la disposición al diálogo que hemos encontrado en la Intendencia de Soriano para abordar estos temas con criterio técnico y en coordinación con productores y transportistas constituye, a nuestro entender, un camino replicable en otros puntos del país".