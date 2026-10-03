Hombre fue asesinado con arma blanca en barrio Peñarol: su mujer está detenida como presunta autora

Un hombre de 46 años fue asesinado con un arma blanca en la entrada de una casa del barrio Peñarol durante la noche del viernes; la Policía detuvo a su pareja como presunta autora del homicidio.

Las autoridades recibieron la denuncia y concurrieron al lugar, allí encontraron a la víctima, quien tenía varios antecedentes penales . En tanto, la mujer de 39 años también tenía varios antecedentes penales y fue arrestada.

Los oficiales buscaron evidencias en la escena del crimen y en el interior de las casa encontraron un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de hoja , entre otras cosas. Mientras, médicos de una unidad de emergencia confirmaron la muerte del hombre .

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El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y Policía Científica , en conjunto con la Fiscalía de Homicidios de 3.º Turno .

En el barrio de Colón, esa misma noche, policías encontraron a un hombre de 37 años tendido en la vía pública, en este caso también con antecedentes penales.

Una vecina había manifestado haber escuchado aproximadamente tres detonaciones, y al salir de su domicilio vio al hombre en el piso y a dos personas que iban en moto realizando disparos. Este caso también es investigado por las autoridades.

También desde las últimas horas, en Toledo (Canelones), los oficiales investigan la muerte de un hombre de 50 años, también con antecedentes.