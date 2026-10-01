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Joven de 29 años sufrió intento de femicidio por parte de su pareja en Paysandú: el agresor fue detenido

La víctima se encuentra internada en el hospital y el victimario, de 43 años y con antecedentes, fue capturado a la media hora del hecho

1 de octubre de 2026 12:36 hs
Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género en Paysandú
Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género en Paysandú Jefatura de Paysandú

Este miércoles una mujer de 29 años fue agredida por su pareja con un arma de fuego en Paysandú, cerca de las calles Andresito y 33 Orientales. La Policía investiga el caso como un intento de femicidio, confirmaron a El Observador desde la Jefatura de Policía del departamento sanducero.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), la víctima presentaba una herida de bala y terminó siendo trasladada a un hospital, donde actualmente permanece internada.

Por su parte, luego de una búsqueda de aproximadamente media hora, la Policía encontró y detuvo al agresor, un hombre de 43 años con un antecedente penal, y incautó el arma que, se presume, utilizó para el hecho.

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Desde la Policía afirman que no existían denuncias previas entre la víctima y el agresor. La investigación del caso continúa; el caso fue tomado por la Fiscalía de 4.º Turno.

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