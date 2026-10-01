Este miércoles una mujer de 29 años fue agredida por su pareja con un arma de fuego en Paysandú, cerca de las calles Andresito y 33 Orientales. La Policía investiga el caso como un intento de femicidio, confirmaron a El Observador desde la Jefatura de Policía del departamento sanducero.
Joven de 29 años sufrió intento de femicidio por parte de su pareja en Paysandú: el agresor fue detenido
La víctima se encuentra internada en el hospital y el victimario, de 43 años y con antecedentes, fue capturado a la media hora del hecho