Joven de 29 años sufrió intento de femicidio por parte de su pareja en Paysandú: el agresor fue detenido

Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género en Paysandú Jefatura de Paysandú

Este miércoles una mujer de 29 años fue agredida por su pareja con un arma de fuego en Paysandú, cerca de las calles Andresito y 33 Orientales. La Policía investiga el caso como un intento de femicidio, confirmaron a El Observador desde la Jefatura de Policía del departamento sanducero.

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Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), la víctima presentaba una herida de bala y terminó siendo trasladada a un hospital, donde actualmente permanece internada.

Por su parte, luego de una búsqueda de aproximadamente media hora, la Policía encontró y detuvo al agresor, un hombre de 43 años con un antecedente penal, y incautó el arma que, se presume, utilizó para el hecho.