Gobierno prorrogó hasta abril de 2027 el descuento de 9 puntos de IVA en restaurantes pagando con tarjetas

El gobierno nacional porrogó hasta el 30 de abril de 2027 la devolución de nueve puntos porcentuales del IVA para las compras con tarjetas de crédito, débido e instrumentos de dinero electrónico (como tarjetas prepagas) en restaurantes y otros servicios gastronómicos .

Según el texto del decreto al que accedió El Observador, la decisión del gobierno se basa en que se "entiende conveniente mantener la rebaja" para "continuar impulsando la actividad en el sector turístico".

Si no se renovara este decreto, el descuento caería a 5 puntos porcentuales del IVA .

El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía Gabriel Oddone ya habían firmado un decreto en el primer semestre del año donde se había extendido este beneficio del 9 puntos hasta el pasado miércoles . Legislación que este jueves se va a renovar nuevamente .

El alcance de la medida es tanto para residentes y para no residentes en Uruguay. "El consumidor del servicio recibe el comprobante por el consumo sin ningún tipo de descuento; el beneficio se concreta mediante un descuento que la entidad administradora de los instrumentos de pago incluirá en su liquidación de consumos", informaron desde la cartera.

La anterior renovación establecía que entre los servicios comprendidos por el beneficio estaban los "servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje", entre otras actividades.

A su vez, este beneficio ya había sido renovado en otras oportunidades.