China planta bandera en la región y manda una nueva flota de colectivos King Long

Las unidades tienen previsto arribar a la nación sudamericana hacia fines de octubre, como parte del proceso de renovación de flota que el Grupo Metropol lleva adelante en distintos servicios.

Las 70 unidades serán destinadas a las líneas 109, 181 y 365 , operadas por el Grupo Metropol en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . El nuevo lote permitirá avanzar con la renovación de las flotas y ampliar la presencia de colectivos King Long impulsados a GNC.

Una guía para entender el ajedrez de los cupos para las carnes de Uruguay

Pierde fuerza y hasta dan por descartado que Brasil utilice cuota uruguaya para colocar carnes en China

En el caso de la línea 109 , varias unidades ya fueron embarcadas con el esquema de colores tradicional del servicio, por lo que su incorporación quedará sujeta a los trámites de ingreso al país y a la preparación previa para comenzar a operar, según informó el sitio Revistacolectibondi.

Metropol había anunciado en mayo la incorporación de las líneas 109 y 181 a su operación y la renovación de la 109 con colectivos cero kilómetro a GNC.

Con las 70 unidades en camino, King Long superará los 300 colectivos en el mercado argentino, de acuerdo con la información difundida por Pudong Motors. La fabricante china ya participa de distintos procesos de renovación del transporte público y amplía así su presencia en el país.

Colectivos King Long Revista Colectibondi (Instagram)

El nuevo lote se incorpora además en un contexto de mayor utilización del GNC como alternativa para renovar las flotas de colectivos del AMBA, con empresas que suman vehículos propulsados por gas natural para reemplazar progresivamente unidades diésel.

El Grupo Metropol había informado previamente la incorporación de 150 colectivos King Long a GNC para sus servicios, equipados con sistemas de asistencia a la conducción, cámaras de seguridad y telemetría.

El embarque ya salió de China y está previsto que las unidades arriben a la Argentina hacia fines de octubre de 2026. Una vez que ingresen al país deberán completar los procedimientos correspondientes antes de comenzar a circular.

¿Cómo son los colectivos chinos King Long?

Los colectivos King Long que llegarán a la Argentina son unidades propulsadas a GNC, una tecnología que permite utilizar gas natural como combustible en lugar de diésel.

Entre sus características se encuentran distintos sistemas destinados a mejorar la operación y la seguridad durante los recorridos. Las unidades incorporan cámaras de seguridad, telemetría y sistemas de asistencia a la conducción, herramientas que permiten monitorear el funcionamiento del vehículo y brindar información sobre su desempeño.

El equipamiento también está orientado a facilitar el trabajo de los conductores y el control de las unidades durante el servicio. La combinación de tecnología embarcada y motorización a GNC permite incorporar nuevas prestaciones a los colectivos que circulan por el AMBA.