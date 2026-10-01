Giorgian De Arrascaeta fue operado en Brasil por la fractura de muñeca que sufrió con la selección uruguaya; mirá el parte médico de Flamengo

El volante de la selección uruguaya, Giorgian De Arrascaeta , fue operado con “éxito” de la fractura de muñeca que sufrió con el combinado en el amistoso ante Corea del Sur del pasado lunes en Seúl, según informó su equipo, Flamengo de Brasil.

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El futbolista que luego de su lesión viajó a Río de Janeiro, a donde llegó este miércoles, fue intervenido este jueves a primera hora.

“La cirugía del mediocampista Giorgian De Arrascaeta, realizada este jueves (1º) para la corrección de una fractura en la muñeca izquierda, se completó con éxito y sin complicaciones” , informó Flamengo en sus redes sociales.

Giorgian De Arrascaeta y el vendaje en su brazo

El club carioca indicó que “el atleta permanecerá en el hospital en observación durante la tarde, con previsión de alta aún esta noche, en caso de que mantenga una buena evolución clínica”.

La fractura de muñeca de Giorgian De Arrascaeta es más complicada de lo esperado y ya tiene fecha para la intervención quirúrgica

El cálculo que hacen en Brasil de los días y partidos que se perdió De Arrascaeta en Flamengo por lesiones con Uruguay, y el tiempo que estiman tras su fractura

La intervención fue realizada por los médicos Roberto Feres, Edson Roderjan y Fernando Sassaki, jefe del Departamento Médico del Flamengo.

“El jugador seguirá siendo acompañado por el club durante todo el proceso de recuperación”, indicó Flamengo.

CIRURGIA DE ARRASCAETA É FINALIZADA COM SUCESSO



A cirurgia do meia Giorgian De Arrascaeta, realizada nesta quinta-feira (1º) para correção de uma fratura no punho esquerdo, foi concluída com sucesso e sem intercorrências.



O atleta permanecerá no hospital em observação durante a… pic.twitter.com/z6Eka85pZ4 — Flamengo (@Flamengo) October 1, 2026

"Perdemos a un gran jugador"

El equipo no dio detalles de los plazos de recuperación pero es estima que estará entre seis y ocho semanas de baja.

En ese lapso se perderá las semifinales de la Copa Libertadores que Flamengo disputará en la segunda quincena de este mes ante Estudiantes de La Plata, además de varias fechas del Brasileirao.

El Mengão está en la recta final de la temporada, en la que busca revalidar los campeonatos del Brasileirão y la Libertadores.

"Quedamos tristes por el momento que él venía teniendo", dijo este jueves a la prensa el central Léo Ortiz, compañero del centrocampista charrúa en el Fla.

Darwin Núñez trata de consolar a Giorgian De Arrascaeta, quien se fracturó la muñeca con la selección uruguaya ante Corea del Sur FOTO: AFP

"Perdemos a un gran jugador, pero el año pasado perdimos jugadores" y "otros se levantaron y fueron tan importantes como quienes venían jugando", añadió.

Con diez jornadas por delante, Flamengo lidera la liga brasileña con tres puntos por delante del Palmeiras, su escolta.

En las semifinales de la Libertadores, los cariocas enfrentarán a Estudiantes el 15 y el 22 de octubre.

Palmeiras y Fluminense se miden en la otra llave.

De Arrascaeta suma tres goles y cuatro asistencias en 21 partidos del campeonato local en curso, y cuatro tantos en la Libertadores.

En tanto, con la selección, por su fractura quedó afuera del amistoso ante India del próximo martes y no podrá estar a la orden para la Fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre.