Video: el momento en el que Bomberos rescató a un trabajador tras la caída de un muro en una obra en el Centro

Un trabajador debió ser rescatado por Bomberos este jueves luego de sufrir un accidente laboral en una obra ubicada en las inmediaciones de Ejido y Uruguay, en el Centro de Montevideo.

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El hecho ocurrió sobre las 11:30 horas, cuando parte de un muro cedió y cayó sobre el trabajador, quien sufrió una caída de aproximadamente dos metros y quedó tendido sobre el techo de un segundo piso, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Personal de la Unidad Operativa Centro Cordón concurrió al lugar y realizó una maniobra de rescate para retirar al hombre. Los efectivos aseguraron al trabajador y posteriormente realizaron el descenso mediante un canasto de rescate y otros elementos de seguridad.