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Video: el momento en el que Bomberos rescató a un trabajador tras la caída de un muro en una obra en el Centro

El trabajador cayó unos dos metros y quedó sobre el techo de un segundo piso luego de que parte de un muro cediera y cayera sobre él

1 de octubre de 2026 14:32 hs
BOMBEROSRESCATE

Un trabajador debió ser rescatado por Bomberos este jueves luego de sufrir un accidente laboral en una obra ubicada en las inmediaciones de Ejido y Uruguay, en el Centro de Montevideo.

El hecho ocurrió sobre las 11:30 horas, cuando parte de un muro cedió y cayó sobre el trabajador, quien sufrió una caída de aproximadamente dos metros y quedó tendido sobre el techo de un segundo piso, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Personal de la Unidad Operativa Centro Cordón concurrió al lugar y realizó una maniobra de rescate para retirar al hombre. Los efectivos aseguraron al trabajador y posteriormente realizaron el descenso mediante un canasto de rescate y otros elementos de seguridad.

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Una vez en tierra, el hombre quedó a disposición de los equipos médicos presentes en el lugar para ser asistido y evaluado. Personal del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos también concurrió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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