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Imputaron a un hombre de 65 años por presunto abuso sexual contra su nieta de 11 años

El caso ocurrió en enero de 2025 y fue denunciado luego de que la niña le contara a su madre lo sucedido

1 de octubre de 2026 13:12 hs
El hombre se entregó a la Policía

El hombre se entregó a la Policía

Leonardo Carreño

La Justicia formalizó la investigación contra un hombre de 65 años, sin antecedentes penales, por la presunta autoría de un delito de abuso sexual contra su nieta de 11 años.

El hecho fue denunciado el 1° de enero de 2025, cuando efectivos policiales concurrieron a una vivienda tras recibir un llamado de emergencia por un incidente familiar.

En el lugar, la madre de la niña relató a los policías que su hija le había contado que su abuelo la había tocado por encima de la ropa en sus partes íntimas.

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Luego de conocer lo ocurrido, el padre de la menor concurrió a la vivienda de su propio padre y lo agredió a golpes de puño.

A partir de la denuncia se realizaron distintas diligencias investigativas y posteriormente se libró una orden de detención contra el hombre de 65 años.

El pasado 29 de setiembre de 2026, el indagado se presentó en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras, donde quedó formalmente detenido.

Tras ser conducido ante la Justicia, se formalizó la investigación por la presunta autoría de un delito de abuso sexual y se le impusieron medidas cautelares por un plazo de 180 días.

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