Copa AUF Uruguay: se confirmó cuándo juegan Nacional vs Rentistas y Peñarol vs City Torque; días, y horarios de los encuentros

Este miércoles se sorteó la segunda fase de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay , que enfrentará en ocho cruces de eliminación directa a los 16 clubes de Primera y Segunda división que superaron la fase de grupos del torneo, entre ellos Nacional y Peñarol .

La fase 2 de la llave profesional dejará a ocho clasificados , que se enfrentarán a los ocho ganadores de la llave amateur en los octavos de final de la Copa ( Nacional de Florida y Lito ya pasaron). De ahí en más comenzarán las rondas eliminatorias que llevarán a la definición de la competencia.

Los cruces entre los clubes profesionales comenzarán la siguiente semana. Según confirmaron fuentes de la Mesa Ejecutiva a Referí, este miércoles por la tarde se están ultimando detalles para confirmar los días y horarios de varios encuentros, pero ya están pactados los partidos de los grandes.

El primero de los grandes que jugará será Peñarol, que el próximo jueves 8 desde las 19:30 se enfrentará a Montevideo City Torque , con estadio a definir.

El empate entre Montevideo City Torque y Peñarol generó una nueva "final": Nacional se juega el Torneo Clausura ante el ciudadano el próximo lunes

Se sortearon los cruces de la Copa AUF Uruguay: mirá cuáles serán los rivales de Nacional, Peñarol y los demás partidos

Con esta designación, Peñarol y Torque se enfrentarán dos veces en ocho días, luego de que empataran 1-1 este miércoles por el partido pendiente de la fecha 1 del Torneo Clausura.

El ciudadano además deberá jugar por la Copa AUF tres días después de jugar contra Nacional por la fecha 9 del Clausura, en un encuentro que será vital para las aspiraciones del tricolor de pelear por el último torneo del año. Seis días después, con un partido ante Danubio en el medio, el City jugará contra Atlético Mineiro en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Una semana después del nuevo encuentro entre carboneros y ciudadanos, Nacional se enfrentará a Rentistas. El encuentro está pactado para el jueves 15 desde las 20:00, en el Gran Parque Central.

El bolso podrá descansar una semana tras enfrentar a Torque el próximo lunes. El partido ante Rentistas le quedará en el medio de los encuentros ante Central Español y Deportivo Maldonado, por las fechas 10 y 11 del Clausura.

Los cruces de la llave profesional y la llave amateur de la Copa AUF Uruguay

Llave profesional

Cerrito vs Wanderers.

Deportivo Maldonado vs Albion.

Boston River vs River Plate.

Central Español vs Danubio.

Plaza Colonia vs Juventud.

Nacional vs Rentistas- 15/10, 20:00, Gran Parque Central.

15/10, 20:00, Gran Parque Central. Liverpool vs Cerro Largo.

Peñarol vs Montevideo City Torque- 8/10, 19:30, estadio a definir.

Llave amateur