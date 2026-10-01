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La profunda admiración de Facundo Bernal por Rodrigo Bentancur, por quien ingresó en su debut en la selección uruguaya; mirá su mensaje

El volante de Betis compartió un posteo en el que se ve el momento en el que ingresa a la cancha en lugar de Bentancur

1 de octubre de 2026 12:32 hs
Facundo Bernal en su debut en la selección uruguaya al entrar por Rodrigo Bentancur ante Japón

Facundo Bernal en su debut en la selección uruguaya al entrar por Rodrigo Bentancur ante Japón

Facundo Bernal es una de las caras nueva en la selección uruguaya de Diego Forlán en la Fecha FIFA de setiembre y octubre, en la que debutó en el amistoso ante Japón y sustituyendo a Rodrigo Bentancur, jugador al que admira.

Así lo manifestó en sus redes este jueves, con un posteo en el que se ve el momento en el que ingresa a la cancha por quien ha sido el capitán celeste ante los nipones y en el segundo partido ante Corea del Sur.

“ídolo”, escribió Bernal en la imagen del momento de su estreno con la celeste mayor.

Las redes sociales de la selección también habían destacado el debut del volante que juega en Betis de España, donde se consolidó desde su llegada a mediados de este año.

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“Debutar entrando por tu ídolo no es para cualquiera”, indicaron desde la celeste.

Por su parte, el volante señaló que fue un “sueño cumplido” debutar en la selección.

“Muy feliz y agradecido con el grupo por darme la bienvenida. Vamos que esto recién empieza, VAMO URUGUAY”, escribió.

El próximo partido de Uruguay en la gira asiática será el martes ante India, en el que se espera que Bernal pueda sumar más minutos y quizás compartir en cancha junto a su ídolo.

Santiago Mouriño y Facundo Bernal

Santiago Mouriño y Facundo Bernal

Bernal, una de las caras nuevas de Forlán

No podrá probarse en el mediocampo con Federico Valverde, baja por lesión, pero Facundo Bernal tiene una nueva oportunidad con Uruguay de la mano de Diego Forlán.

En su primera temporada en España, el exvolante de Fluminense se ha consolidado en el Real Betis, el equipo revelación en el arranque de LaLiga.

Facundo Bernal fue presentado en Betis

Facundo Bernal fue presentado en Betis

Bernal, de 23 años, apenas ha tenido rodaje con la celeste: jugó un amistoso contra Costa Rica (0-0) en mayo de 2024, con la llamada selección local, en el que no actuaron los titulares.

Diego Forlán lo citó para que comparta con otros veteranos del mediocampo, Nahitan Nández y Lucas Torreira, que regresan tras el fracaso mundialista con Marcelo Bielsa.

"Voy a dar el máximo desde donde me toque", dijo Bernal, formado en Defensor Sporting.

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