De Seúl a Calcuta: la selección uruguaya de Diego Forlán desembarcó en India entre rituales ancestrales como estola y tilak; mirá de qué se trata

La selección uruguaya dirigida por Diego Forlán ya se encuentra en suelo indio para afrontar su último compromiso de la gira internacional. Tras completar un extenso trayecto aéreo procedente de Seúl, la delegación celeste arribó a la emblemática ciudad de Calcuta con el impulso emocional que significó la categórica goleada por 4-1 lograda el pasado lunes frente a Corea del Sur.

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El choque ante la selección de India está pactado para este próximo martes a la hora 10.30, marcando el cierre de una gira por Asia que ha dejado sensaciones muy positivas en el inicio de la era Forlán.

A su llegada a la ciudad de Calcuta, los futbolistas y el cuerpo técnico de la selección uruguaya fueron recibidos con una cálida ceremonia tradicional de bienvenida, donde las autoridades locales les colocaron estolas e imprimieron el clásico tilak en la frente.

La estola otorgada es una prenda ceremonial de tela (conocida localmente como uttariya) que se coloca sobre los hombros como símbolo de honor, respeto y hospitalidad hacia los visitantes ilustres.

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Por su parte, el tilak es una marca o punto elaborado con pasta de sándalo que se aplica en el centro de la frente, entre las cejas.

En la tradición india, este gesto representa una bendición espiritual de protección, buena fortuna y buenos augurios antes de un gran reto.

Con el choque en Calcuta en el horizonte, la celeste ajusta detalles físicos para contrarrestar el desgaste del viaje y sellar con éxito su paso por el continente asiático.