No es Brasil, Argentina ni Uruguay: el país de la región que construye el mayor centro de datos de América Latina

Araico Corporation puso en marcha el desarrollo de Iguazú AI City , un megaproyecto de infraestructura para Inteligencia Artificial (IA) que se instalará en el distrito paraguayo de Yguazú .

Con una inversión de US$ 12.000 millones durante sus primeros tres años , la iniciativa busca convertir energía renovable en capacidad de procesamiento destinada al desarrollo y funcionamiento de sistemas de IA, además de generar una cadena de actividades vinculadas con la construcción, las telecomunicaciones, la ingeniería y los servicios tecnológicos.

"Paraguay tiene lo que el mundo entero está buscando: energía limpia, abundante y confiable. Hasta hoy la vendíamos como materia prima; a partir de ahora la vamos a transformar aquí", subrayaron desde Araico .

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El proyecto Iguazú AI City estará dividido en tres etapas de desarrollo , con un plazo estimado de tres años y medio. La primera contempla una inversión de US$ 300 millones y tiene como fecha prevista de finalización diciembre 2026, cuando deberían quedar operativos seis módulos con una capacidad eléctrica inicial de 6 MW , equivalente a unos 2000 procesadores destinados a aplicaciones de IA.

Las dos fases posteriores concentrarán la mayor parte del desembolso previsto, con US$ 5.500 millones cada una. La previsión difundida por Araico y recopilada por el periódico ABC establece que el primer módulo podría estar listo aproximadamente entre febrero y marzo de 2028.

Iguazú AI City utilizará electricidad para alimentar los procesos de cómputo que permiten entrenar y ejecutar modelos de IA. El objetivo planteado por la empresa es que la infraestructura pueda atender tanto la demanda de compañías de la región como parte de las necesidades internacionales de procesamiento.

El emplazamiento en Alto Paraná está relacionado directamente con la disponibilidad energética local. La construcción de la tercera línea de transmisión de 500 kV permitió aprovechar una mayor cantidad del excedente producido por Itaipú, un factor que Araico consideró central para confirmar su desembolso.

¿Cómo impactará Iguazú AI City en la región?

La escala de Iguazú AI City también contempla el desarrollo de una red de proveedores alrededor de los centros de datos. La construcción y operación de la infraestructura requerirá servicios de ingeniería eléctrica, refrigeración, fibra óptica, telecomunicaciones, mantenimiento, logística y seguridad, entre otras actividades.

Araico calcula que, en una etapa avanzada, el proyecto podría generar alrededor de 3000 puestos de trabajo y favorecer el crecimiento de industrias locales vinculadas con transformadores, metalmecánica, cables y otros componentes eléctricos.

Iguazú AI City

Otro de los objetivos planteados por la compañía es desarrollar capital humano especializado y retener profesionales paraguayos vinculados con la ingeniería eléctrica, electromecánica y de telecomunicaciones. Para ello, prevé coordinar capacitaciones con la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán (UPTP).

El financiamiento también incluye participación internacional. Entre los actores vinculados al proyecto aparece Founders Fund, fondo de inversión de Silicon Valley que participó anteriormente en compañías como Facebook, SpaceX y Nubank, mientras que ABC Color también aseguró la participación de BID Invest y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).